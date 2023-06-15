台灣大攜手保特保經 推電信業首個電信科技保險服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

疫後引爆出國熱潮，台灣大哥大（3045）瞄準保險商機，電信金融布局再下一城，聯手跨國保險科技公司bolttech保特保險經紀人（下簡稱保特保經），今（15）日推出電信業第一個電信科技保險服務-「大哥保 你放心」，專區同步於台灣大客服App上線，提供用戶便捷的保險服務。

台灣大表示，「大哥保 你放心」保險服務專區，首波提供旅遊保險方案，服務對象除台灣大用戶外，台灣大運用AI結合大數據分析，洞察有出國需求的潛在用戶，透過簡訊推薦適合的保險方案，消費者透過簡訊連結至平台，最快3分鐘內即可快速完成網路投保。

迎接端午及暑假旅遊熱潮，台灣大指出，「大哥保 你放心」，即日起至7月31日止，推出投保1,000元新台幣以上的旅遊保險並完成行程，即可享免登記、限量回饋100元momo幣的好康活動，計畫出國的民眾可以透過台灣大客服App，連同國際漫遊、旅遊保險、上網通訊等需求，一次搞定。

據金管會統計，今年首季國人網路投保旅平險達1.29億元，遠超過2020年疫情前一整年的金額，網路投保的金額更是年成長10倍以上。台灣大電信金融副總吳建頤指出，疫情加速民眾零接觸消費模式，網路投保商機大，台灣大以消費者為核心，運用電信天賦，打造完整電信金融生態圈。「大哥保 你放心」保險服務專區，第一階段提供旅遊保險方案，未來將推出汽車保險、個人傷害保險和人壽保險等，持續擴大保險商品服務範疇，用戶不受時空限制，透過台灣大客服App輕鬆完成保險服務。

bolttech集團北亞區執行長 Chris Plumley表示，台灣大哥大在電信通訊、智慧生活、金融服務在台灣市場上都有相當卓越的表現，借重台灣大哥大超過700萬的用戶基礎，共同打造「大哥保 你放心」保險服務專區，嵌入一系列旅遊保險產品，讓顧客用更便利、直覺的方式，購買適合的保險商品。

台灣大表示， 市面上旅遊相關保險商品繁多，且申辦介面複雜，用戶只要透過台灣大客服App或專屬簡訊連結進入「大哥保 你放心」保險服務專區，並使用台灣大會員帳號登入，經授權後，即可免去繁複的資料註冊流程；同時提供試算服務，輸入出發國家、出國期間及欲投保金額，讓用戶輕鬆選擇最適合的保險方案，不僅介面直覺，且在3分鐘內迅速完成網路投保。

台灣大「大哥保 你放心」保險服務專區，首波提供富邦產險旅平險，包含旅行平安保險、旅行綜合險、個人海外旅遊不便險三大類別，其中有OP樂遨遊-基本型、OP樂遨遊-加強型、OP樂遨遊-進階型，其保額涵蓋新台幣300萬元到新台幣1,200萬元不等，並全部包含不便險、醫療險等內容，給用戶全面的保險及保障。

保險 台灣大哥大 新台幣

延伸閱讀

國防部兵役就學3+1方案 教育部預計近日公布配套

電信業首家 台灣大攜手保特保經 推出電信業保險服務

PLG／林之晨球場怒丟水瓶損形象 台灣大決議記過處分

重回電信獲利王？台灣大董座蔡明忠：是艱難挑戰

相關新聞

希望續留SOGO聯名卡 國泰世華：即使離婚仍能重新談結婚

遠東SOGO與國泰世華聯名卡合作合約將在8月16日終止，國泰世華銀行資深副總鄭有欽今天在記者會表示，希望SOGO能續留國...

與國泰世華分手 SOGO：未載明合約效期成萬年合約 8月16日終止合作

遠東SOGO百貨聯名卡驚爆與國泰世華分手，今（15）日下午SOGO發出聲明表示，與國泰世華聯名卡於簽訂之時（前任經營者時...

央行暫不升息房貸族喘口氣 但下半年房市價量尚難走揚

中央銀行今天舉行理監事會議，各界關注從去年3月開始連續5度升息是否劃下休止符，最後決議本次不升息。房仲業者表示，不升息其...

新光金改選！黃天牧：不希望改革僅話術 應積極完成增資

金管會主委黃天牧今（15）日出席例行記者會，針對新光金控（2888）董事改選結果，他表示，周一（6/12）銀行局及保險局約見新光金控董事...

聯名卡喊卡！國泰世華喊不想離婚 SOGO：未來願協商公平合理新關係

SOGO國泰世華聯名卡發行逾20年如今傳出情變將分手，對此，國泰世華表態不想分手，遠東SOGO則發出三點聲明回應，其中指...

影／合作超過20年國泰SOGO聯名卡喊卡 國泰世華提救濟

國泰世華銀行與太平洋崇光百貨（遠東SOGO）合作發行的SOGO聯名卡已超過20年，因SOGO百貨對合約期間有不同意見，依...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦