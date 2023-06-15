新光金改選！黃天牧：不希望改革僅話術 應積極完成增資

金管會主委黃天牧今（15）日出席例行記者會，針對新光金控（2888）董事改選結果，他表示，周一（6/12）銀行局及保險局約見新光金控董事長陳淮舟，已表達五項監理期待，這是金管會觀察股東會前後情勢發展而提出，而黃天牧也進一步做出說明。

黃天牧表示，大家對新光金控的經營績效都有所期待，我想先對新光金控及各子公司默默耕耘的主管及同仁，堅守崗位、善盡職責，表達鼓勵與肯定。關於委託書制度，容有不同見解，現行制度也許無法完全切合各方需求，但已是經過諸多權衡討論的結果。金管會理解並謝謝相關建議，也會持續將各界意見納入參考。

黃天牧提到，股東會選舉的落幕，是新董事會承擔責任的開始。我們不希望看到，改革只是競爭時的話術，而是希望擁有權力者提出務實可行的方案，劍及履及地執行。我們也不希望看到，增資成為對弈的籌碼，而是希望擁有資源者展現保障保戶權益的決心，維護金融市場的穩定。

黃天牧說，商場的競爭容或現實，但金融業的經營有高度的公共性，不同於一般企業，對於基於信任交付保費或存款的客戶，要以誠信為本，忠實地維護保戶及存款客戶的權益，社會的信任才是金融機構最重要的資產。

針對壽險子公司有增資需求，黃天牧表示，這是新光金控董事會須面對處理的問題。保險法已明定立即糾正措施，每個資本等級都有相應的處置措施，沒有迴避或拖延的空間，金管會也必須依法處理。希望董事會充分瞭解這個事實，積極完成增資。

黃天牧也以端午節划龍舟來比喻，龍舟需要有人掌舵、擊鼓、划槳與奪標，更重要的是要齊心協力、同舟共濟，才能破浪前行，金融機構經營亦如是。期許董事會及主要股東們以誠信為基礎，建立彼此間良性互動，讓新光金控集團這艘大船行駛得更平穩順暢。

黃天牧表示，新光金控相關先進對工商界都有重要貢獻，也都有崇高的社會地位，相信能夠展現高度與智慧，化異求同，符合社會期待。