狂賀富邦勇士三連冠 北富銀推慶祝活動與球迷同樂

臺北富邦勇士籃球隊(下稱富邦勇士隊)14日以比分118：104力克新北國王籃球隊，成功衛冕P.League+第三季總冠軍，創下三連冠殊榮。歡慶富邦勇士隊封王，台北富邦銀行推出一系列慶祝優惠活動，邀請全民攜手共享榮耀時刻！

北富銀表示，「富邦勇士簽帳金融卡」是國內目前唯一一張與職籃球隊合作發行的簽帳金融卡，2021年上市後就深受球迷支持與喜愛。今年在數位存款帳戶開戶意願提高、運動休閒需求回溫等因素帶動下，勇士簽帳金融卡的發卡量顯著增加，今年5月底流通卡量與去年同期相較，成長達3倍以上，動卡數則成長近5倍，簽帳金額更有近6倍的亮眼成長表現，成為金融與運動深度結合的最佳典範。

慶祝富邦勇士隊三度衛冕，勇士簽帳金融卡特別祭出好禮三重送，即日起至6/30前，申辦卡片並在開卡60天內綁定LINE Pay、Apple Pay等指定行動支付首刷一筆達100元，可獲得100元的便利商店電子禮券；在淘寶綁定勇士簽帳金融卡消費滿新台幣2,000元，享200元 foodpanda抵用券；若是持有勇士簽帳金融黑卡的卡友，7/31前在開卡60天內，不限筆數累計刷滿1,500元，可享300元指定商店電子禮券，以豐盛回饋感謝卡友對富邦勇士隊的支持。

除了用卡享好康，北富銀也提供多項金融服務優惠，邀客戶共享奪冠喜悅。其中在房貸部分，6/30前將房貸轉貸至北富銀，可享購屋2.15%起、非購屋2.25%起優惠利率，符合專案條件，還有帳管費及代書費等減免優惠，幫客戶省更多。信貸部分，6/30前線上申辦富邦個人信貸，即享首期利率0.01%、第2期2.58%起超低優惠利率，手續費只要符合指定條件，最高還可減免2,000元，有需要的民眾不妨把握省錢良機。

效法富邦勇士隊出色的投籃命中率，北富銀數位理財服務「奈米投」同步推出優惠活動，在今年底前，新申購奈米投契約並扣款成功，投資前3個月享0信管費優惠，若投資滿3個月之當月月底無正報酬，再享後3個月0信管費，協助客戶在理財上也能投得更加穩健精準！

北富銀長期以行動支持運動發展，對內用心打造健康職場，設置員工專屬運動健身中心，培養員工運動風氣，三度榮獲「運動企業認證」；對外積極參與台北馬拉松、甲子盃桌球賽等國內重要賽事，更致力將運動元素與金融本業結合，發展多項創新服務，包括與富邦悍將棒球隊及富邦勇士隊合作發行簽帳金融卡、建置棒球及籃球主題分行、與富邦勇士隊攜手打造「元宇宙勇士分行」等，在提升服務體驗的同時，也增加大眾對體育賽事的關注，推升國內運動風氣。展望未來，北富銀會持續發揮企業影響力，引領同仁及客戶一起支持台灣體育發展，實踐「正向力量 成就可能」品牌精神！