電信業首家 台灣大攜手保特保經 推出電信業保險服務

台灣大哥大瞄準保險商機，聯手跨國保險科技公司bolttech保特保險經紀人，今（15）日推出電信業第一個電信科技保險服務-「大哥保 你放心」，首波提供旅遊保險方案，服務對象除台灣大用戶外，台灣大運用AI結合大數據分析，洞察有出國需求的潛在用戶，透過簡訊推薦適合的保險方案，消費者透過簡訊連結至平台，最快3分鐘內即可快速完成網路投保，提供用戶便捷的保險服務。

金管會統計，今年首季國人網路投保旅平險達1.29億元，遠超過2020年疫情前一整年的金額，網路投保的金額更是年成長10倍以上。

台灣大電信金融副總經理吳建頤指出，疫情加速民眾零接觸消費模式，網路投保商機大，「大哥保 你放心」保險服務專區，第一階段提供旅遊保險方案，未來將推出汽車保險、個人傷害保險和人壽保險等，持續擴大保險商品服務範疇，用戶不受時空限制，透過台灣大客服App即可輕鬆完成保險服務。

bolttech集團北亞區執行長 Chris Plumley表示，借重台灣大哥大超過700萬的用戶基礎，共同打造「大哥保 你放心」保險服務專區，嵌入一系列旅遊保險產品，讓顧客購買適合的保險商品。

「大哥保 你放心」保險服務專區，首波提供富邦產險旅平險，包含旅行平安保險、旅行綜合險、個人海外旅遊不便險三大類別，其中有OP樂遨遊-基本型、OP樂遨遊-加強型、OP樂遨遊-進階型，保額涵蓋300萬元到1200萬元不等，並全部包含不便險、醫療險等內容，給用戶全面的保險及保障。

市面上旅遊相關保險商品繁多，且申辦介面複雜，用戶只要透過台灣大客服App或專屬簡訊連結進入「大哥保 你放心」保險服務專區，並使用台灣大會員帳號登入，經授權後，即可免去繁複的資料註冊流程；同時提供試算服務，輸入出發國家、出國期間及欲投保金額，讓用戶輕鬆選擇最適合的保險方案，不僅介面直覺，且在3分鐘內迅速完成網路投保。