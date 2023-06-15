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利率決策符合預期 法人看好高評級投等債

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

最新一次美國聯準會利率決策會議出爐，6月政策利率維持不變符合市場預期，但預期年底政策利率調升，暗示本次暫停升息可能為期短暫，通膨回落及經濟活動仍面臨高度不確定性。本次聯準會官員對於聯邦基準利率整體看法的聯準會點陣圖對於FED貨幣政策趨勢偏鷹，有助壓低通膨，維持30年期美債殖利率區間於3.5-4.0%；10年期反映貨幣政策偏緊，10年期-30年期曲線趨平，上修10年期區間至3.4-3.9%。

凱基AAA至A公司債（00777B）基金經理人黃鈺民指出，本次點陣圖顯示年底前仍有升息兩碼空間，聯準會主席鮑爾在會後記者會亦提及近期服務業雖出現早期下滑跡象，但仍無法確定趨勢是否持續，維持緊縮政策仍有其必要，研判後續至少仍有升息一碼的空間，代表聯準會亦須更多經濟數據判斷後續政策，唯一可確定的是今年不會降息

黃鈺民表示，聯準會6月利率決策會議結果符合市場預期，在今年不會降息的預期下，將帶動美債利率持續走高，導致債券價格下跌，推升殖利率。展望後市，在明年可望降息的預期下，相對看好信用品質穩健、違約風險更低、對利率敏感度高的較高評級的投資等級債券表現；當未來利率開始反轉向下時，價格反彈空間可望更大，可趁債券價格走跌之際逢低進場佈局。依據凱基投信公告揭示，將於6月16日進行除息的凱基AAA至A公司(00777B)，每受益權單位實際配發金額新台幣0.350元，7月13日分配收益，穩健債息加上後市資本利得可期，不失為打造現金流與預獲取潛在資本利得雙收的投資優選。

美國聯準會 降息 凱基

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