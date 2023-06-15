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美債ETF搶破頭！00679B八天完售、再度祭出暫停初級市場申購

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

債券ETF夯，各家投信追募申請連連送，其中，國內最老的海外債券ETF、受益人數最多的債券ETF-元大美債20年（00679B）第五追加募集額度僅八天就被掃光，目前已經暫停初級市場申購，想要進場的投資人要留意合理的折溢價，或也可以考慮布局其他檔長天期美債ETF。

根據元大投信公告，元大美債20年的已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，自6月14日起暫停受理初級市場申購，惟嗣後如因受理本基金買回，使本基金可募集額度上限內的剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場申購。

投資人無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過證券交易市場，也就是次級市場交易，委託證券經紀商於次級市場買進本基金受益憑證。

元大美債20年已經是第五次追加募集，追加最高募集金額為新台幣200億元，追加發行受益權單位5億個受益權單位（50萬張）；合計元大美債20年最高募集金額新台幣1,200億元，總發行受益權單位數最高30億個（300萬張）。

目前元大美債20年規模為924.58億元；最新在外發行受益權單位數達到29.9億個，比例達到99.9%，已達可募集額度上限。目前元大投信已經暫停初級市場申購，且尚未送出第六度的追加募集，在需求強烈但供給不足的狀況下，較容易有折溢價情形產生。

提醒投資人，現階段入手債券ETF具備獲得利息收入及資本利得契機，但進場前須特別留意折溢價問題，一般ETF的合理折溢價是1%以內，買在溢價過高代表買入的價格高於實際淨值，可能會有買貴、或未來漲幅無法跟上標的指數的風險、可能會承受市價向淨值收斂時的損失。

元大投信 債券ETF ETF

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