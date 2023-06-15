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債券ETF緊箍咒後首次添新兵 統一彭博美國20年期以上公債ETF准募

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

債券ETF再添一檔新兵，由統一投信送件申請的「統一彭博美國20年期以上公債ETF」，於6月14日獲得金管會證期局核准，這是盤面上第89檔債券ETF、時隔兩年後再度有債券ETF展開募集、也是統一投信的第二檔債券ETF。

統一彭博美國20年期以上公債ETF總面額195億元，由玉山銀擔任基金保管機構，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額2億元。

2017年起國內首檔海外債券掛牌成立，開啟投信業的新藍海，各種券種如美國公債、產業債、非投資等級債、新興債等；搭配短、中、長等天期的債券ETF如雨後春筍般問世，當時主要市場集中在法人機構，尤其成為壽險資金去化、規避國外投資上限額度的管道，挹注台灣債券ETF規模衝上亞太第一大。

隨著而來的是大環境降息，債券利率無看點、股市迎來多頭盛世，資金移往風險性資產；加上法規趨於完善，主管機關祭出分散性以及債券信評投資原則等，債券ETF市場在緊箍咒下熱度明顯降溫。

直到去年下半年起，在聯準會暴力式升息、股市波動劇烈、總體經濟面臨退等原因，債券投資漸漸重新獲得投資人重視，今年受益人數成長曲線陡峭，各家投信紛紛定調2023年為債券散戶元年。

統一投信今年以來積極舉辦講座、推廣股債雙存術，旗下統一美債10年Aa-A ETF受益人數節節攀升，目前排行第14大；再接再厲將募集統一彭博美國20年期以上公債ETF，以追蹤指數由彭博指數服務公司（Bloomberg Index Services Limited）所編製及計算的「彭博20年期（以上）美國公債指數（Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index）」。

長天期公債具有三大特性，包含美國公債具最高信用評級與最佳流動性，市場視作「無風險利率」基準，安全性無虞；且存續期間較長，對於利率敏感度較高，在升息末段進場有望獲得資本利得的空間；此外，美國長天期公債價格長線穩定走揚，現為逾30年來，乖離最嚴重的超跌買點。

債券ETF 美國公債 ETF

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