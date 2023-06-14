新光金總經理出爐 內定為北富銀前副總陳恩光

新光金（2888）將於21日下午舉行董事會，今天晚間媒體傳出將由北富銀前執行副總陳恩光出任，據了解，目前新光金已向主管機關報備人選，而據可靠消息來源證實，新光金總座將內定陳恩光，並於下周董事會正式聘任。

據了解，新光金已正式發出董事會召開通知，不過內容並未透露總經理人選，不過今天晚間市場已傳出人選可能是陳恩光，而新光金並已向主管機關報備。

新光金上周五變天，由大股東洪士琪派取得三分之二席次，當天並召開董事會推選董事長為陳淮舟，不過因原總經理吳欣儒請辭，讓新光金總座面臨懸缺。

隨著陳恩光到位，加上新光人壽董座將由魏寶生出任、新光銀行董事長則由賴進淵擔任，目前新光金母、子公司高層人事已大致底定，接下來就等到本月底及下月初的兩家子公司董事會，敲定人選後，改選後的人事動盪將可塵埃落定。