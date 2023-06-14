全支付推「電支雞」去買菜就幫你存錢買基金！全聯為何不賺錢也要做？

摘要 1.全支付正式上線不滿1年，成長速度比過去任何一家電子支付都快，現在領先推出開戶、扣款到買賣，可一站完成的基金投資服務「電支雞」。 2.電支雞這個產品和「好好證券」合作，主打「零錢存」。每筆使用全支付消費超過百元的十位數零頭，都會做虛擬圈存，當累積到300元就會自動購買基金。 3.然而，全支付高層直言，他們不預期這個基金投資產品能為營收獲利帶來顯著貢獻。支付業內人士也說，全聯這一步走得太急，恐怕事倍功半。

逾300萬用戶數、單月最高突破30億元的交易額，全支付正式上線不滿1年，成長速度卻比過去任一家電子支付業者都快，現在更領先推出開戶、扣款到買賣，都可一站完成的基金投資服務「電支雞」。

電支雞是什麼？為何是筆難賺的生意

透過和好好證券合作，電支雞這個產品主打「零錢存」。也就是每筆使用全支付消費超過百元的十位數尾數，都會做虛擬圈存，當累積到300元，就會自動購買基金。

開通全支付的電支雞服務後，在全支付合作通路消費「超過百元」時，電支雞服務會自動記錄消費金額「末2位數」作為投資金額。 例如：消費159元累積59元，消費212元則累積12元；消費1200元時，因十位數以下為00，就不會累積。當累積金額達到300元後，電支雞會將300元自動轉入消費者在好好證券開立的基金帳戶，並透過該基金帳戶買入基金。讓消費者在消費的同時，也能用零錢投資理財。 以上主打的功能是電支雞的「零錢存」。此外，還有另一種玩法「定期投」，定期頭則是依客戶約定的日期、指定的金額，週期性的從全支付帳戶扣款買基金。

這其實對全支付而言，是筆難賺的生意。

全支付與好好證券合作，推出從開戶、扣款到買賣，可在全支付APP內一站完成的基金投資服務「電支雞」。圖／商業周刊(攝影：駱裕隆)

就全聯用戶平均購買頻次和平均消費金額估算，約莫要6～7周時間才能累積到300元投資額。如此，一個用戶的全年投資額還不到3千元。

再加上好好證券目前提供的投資標的不多，又不收交易手續費和銀行保管費，本身就沒有什麼利潤空間，能分潤給全支付的金額，想見也很有限。

全支付高層直言，他們不預期這個基金投資產品能為營收獲利帶來顯著貢獻。

然而，不賺錢也要做，而且還一路超車趕進度。背後，其實有著「20億」的沉重期待。

不賺錢也要做電支雞，為什麼？

全支付有全聯撐腰，不只在會員獲取、通路拓展與銀行合作帶來優勢，更讓同業欽羨的，就是不怕沒錢燒的深厚資本。

繼去年8月底，全聯董事長林敏雄在開業記者會喊出一年虧5億元也不怕，同年底，他們更一口氣將資本額拉高到20億元，以實際行動展現對全支付的支持。

然而，有20億元的支持，自然也被期待，要有相應的表現。但從全支付開業首半年的成長走勢來看，卻透露出警訊。

以會員數為例，根據金管會公布截至今年3月的資料，全支付正式上線首2個月快速成長後，接下來4個月的成長率都僅有個位數。

同一時間，其代理收付交易金額，也沒有隨會員數和可用支付通路數增加而成長，反而在今年1月輕觸30億元大關後，就開始回落。

全支付內部人士解讀，會員數成長趨緩，反應出全聯帶來的用戶紅利，已經發酵得差不多。

然而，目前的營運數字明顯距離林敏雄期待的「領頭羊」地位，還有一大段落差。據了解，全支付團隊也對後續成長動能頗感壓力。

另一方面，交易額的回落，也反映出全支付會員的活躍度變化。

雖然，交易額的高低，會被行銷補貼、全聯通路淡旺季等因素影響，但，從網路社群討論可以看到，有不少會員因為全支付無法綁定慣用信用卡等因素，在註冊後紛紛詢問如何解綁，回歸PX Pay的使用，於是成為所謂的「殭屍會員」。

這次與好好證券合作推出電支雞，嘗試走出投資這一步，可以說是全聯回應全支付成長警訊的解方。

全聯發展電支雞挑戰多？業內人士：恐事倍功半

電支雞得用投資，這項同業沒有的產品功能，吸引全聯會員以外的新用戶；同時，也得帶入有別於既有的婆婆媽媽客群，才能創造新價值。

例如，為了吸引年輕小資族，全支付產品部經理梁冠齡表示，他們這次投注很多心力在遊戲化元素，例如讓APP內的電支雞，可以隨用戶的投資進度成長。希望用輕鬆趣味的方式，吸引年輕族群。

萬眾矚目下，全支付開發創新服務的壓力不難理解，不過在支付業內人士看來，這一步走得太急，恐怕事倍功半。

關鍵就在使用者習慣的建立。

一名電支業高層表示，做出用戶規模、做大交易額，然後開始跨售金融商品，看起來順理成章。但問題在於，用戶是否認知到，這個APP不只可以在全聯購物支付時使用？

在他看來，該公司每月的轉帳和儲值金額已經給出答案。

以金管會公布的3月份統計數字來看，全支付每月收受儲值金額約10億元，約只有街口的1/6，還不到一卡通的1成；轉帳金額則又更低，不足千萬元，對比之下，另2家領先業者分別有數十億元和百億元以上規模。

這可以看出，該公司用戶主要的使用行為，還是集中在消費支付。全支付內部人士也不諱言，「我們的用戶連基本轉帳功能都不太會用。」

在這樣的狀況下，要推廣更進階的基金投資服務，勢必得投入更多資源推動，如祭出補貼吸引用戶嘗試。但，全支付總經理游金榮自開業起，就一再強調不玩補貼戰。

另一種作法，就是期待全聯強大的地推部隊再次發威。

但知情人士指出，先前為了推廣全支付，門市人員已經傳出不滿。而且就算再怎麼透過設計，降低基金投資進入門檻，這畢竟還是一個比支付更複雜的產品，又進一步加重第一線人員工作負擔。

單就電支雞這個產品來看，全支付確實做到了電支第一，在該領域也是一項新突破；然而，就增加用戶和提高用戶黏著度這2大最終目的，顯然還有許多挑戰。

這是台灣電子支付產業不容易的第一步，但全支付不管是要回應20億資本的期待，或甚至想稱王，看來，還得再繼續跨出更突破、更不容易的第二步、第三步。

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