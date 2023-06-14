全球人壽數位轉型 「業務行動辦公室」獲德國iF設計獎

全球人壽秉持「以人為本，以客戶為中心」的理念，數位優化的方向從用戶真正的需求出發，首重保險客戶、業務同仁雙線並進。2023年全球人壽「業務行動辦公室」在全球逾萬件參賽作品中脫穎而出，勇奪德國iF設計獎「用戶體驗(UX)-傳達設計獎」，成為台灣首獲德國iF設計獎的保險公司。

耕耘數位轉型行之有年，全球人壽2017年成立品牌暨數位整合發展部門，2019年起展開業務數位輔銷工具「業務行動辦公室」的轉型設計，從原先的需求收單、系統分析、以至程式開發的系統功能導向模式，轉型採用情境訪查、需求脈絡梳理、分析釐清問題，再進行數位整合規劃的體驗設計流程，以滿足使用者需求或改善痛點，並結合前端UI設計與後端程式開發，透過扎實的數位業務分析與專案管理能力，迭代進行轉型優化，是相當精確具有前瞻性的策略。

全球人壽以使用者中心設計流程所打造的「業務行動辦公室」，榮獲2023德國iF設計獎。「業務行動辦公室」是全球人壽業務同仁日常情境最常使用的輔銷平台，滿足工作會遇到的各種狀況，能夠適時、適切地讓同仁以任何裝置取得當下所需的服務與功能，完整應援壽險事業版圖的三大主軸：業務拓展、保戶服務、組織發展，打造出3A等級(Anytime、Anywhere、Any device)、隨選無縫的沉浸式業務體驗；不僅如此，全球人壽以介面美學上的細膩設計，潛移默化養成業務同仁的高度使用意願。

除改善功能操作上的體驗問題，建立視覺設計上的準則外，全球人壽更致力於創意設計、促進互動、創造話題，以增加業務同仁的使用黏著度，例如運用數位智能，創新設計出互動式的增員開口工具，首創「職場風格探索」人格特質分析，並獲得智財局新型專利核准，以科學化數據分析搭配精心設計的塔羅意象卡牌創造互動話題，讓業務同仁能透過數位適性測驗迅速了解增員對象的工作特質與業務潛力，搭配精準契合又別具巧趣的卡牌說明，運用社群媒體分享功能，拉近與增員對象的距離。

今年獲得德國iF設計獎的肯定，顯示全球人壽長久以來積極布局的數位規劃與策略藍圖的成果出色，期望透過數位化的力量，提供更敏捷、智慧化的數位輔銷工具，讓業務同仁把溫暖的服務更即時地傳遞至保戶的心中，並促進永續及普及化數位發展，回歸以人為本，以精準有創意的戰略思維，來面對未來與時俱進的數位時代。

全球人壽因應數位金融創新發展，強化公平待客執行力，積極推廣數位金融服務，如數位投保、鼓勵保戶綁定LINE個人化服務。並持續推出保戶獎勵活動，辦理電子化通知，以有效減少碳足跡，以2022年為例，已減少約585萬張紙，與保戶攜手共創低碳環境。未來，將持續以數位優化勾勒保險服務新樣貌，串聯更多數位功能及服務，打造以人為本的保險數位生態圈，並引導及優化高齡數位弱勢的可用性及便利性，持續落實公平待客的精神。