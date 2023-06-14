雲端趨勢熱轉 資服業者上奇今除息、殖利率5.18%

資訊服務廠商上奇（6123）今（14）日將召開股東常會，同時也將進行除息交易，而首日參考價為68.65元，相較昨日收盤價72.40元，息值合計為3.75元，其股息殖利率則達5.18%。

據了解，上奇主要經營業務資訊專業軟、硬體銷售與服務，而日前已公布5月合併營收3.77億元，月增1%，年減7%。上奇說明，5月營收以雲端服務事業雙位數成長，貢獻整體營收45%，較4月營收占比43%再度提升，相當可觀。

至於旗下企業用戶事業則部分，上奇指出，目前專案交貨已告一段落，較去年表現減少，營收貢獻佔比48%；數位印刷事業營收佔比7%。若排除子公司Senco-Masslink 部分，5月份營收表現與去年同期持平，經常性收入(RR)比重佔76%。

展望第2季表現，上奇表示，公司將持續致力提增經常性收入(RR)的穩健成長，並更積極開拓亞洲雲端服務市場，使整體營運及獲利表現具可預期性及持續性。