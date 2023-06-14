新光金還沒改革之前 增資成第一要務

新光金（2888）經營權變天，「改革派」大打改革、除弊，不過這些整頓動作還沒看到前，主管機關金管會已經火速約談，甚至不惜嗆狠話，強調現階段改革不是最重要的，增資才是第一要務，為什麼主管機關這麼急？

眾所周知，國內不少本土壽險公司，特別是老牌大型壽險公司，過去累積的高預定利率保單，不僅對接軌國際，形成很大壓力，連現階段的RBC、淨值比率雙軌監理，都是很大的壓力。

新光金在去年的財報，RBC雖然達213%，今年3月底僅剩200%出頭，可以想見半年報出爐時，將低於200%，這也是為何金管會在新光金兩派股東大戰前，就先喊出，未來不論誰取得經營權，金管會最重視的，還是大股東是否具備增資能力。

而隨著兩派經營權大戰開打，新光金大股東吳東進、吳東亮之間的衝突，逐步攤在陽光下，這包括金管會過去數度約談吳東進，要求增資，卻發現其他大股東，不願參與增資，大股東之間的矛盾、兄弟之間的不和，浮上檯面，讓新光金財務雪上加霜。

如今改革派以7%的股權，透過委託書徵求，輾壓掌握14%股權的吳東進，取得三分之二席次，也難怪吳東進派，對於委託書徵求方式，以少數股權、資源，卻能獲取得總資產高4.8兆元的新光金控，而感到憤憤不平。

而隨著委託書徵求，帶來的後遺症，卻讓金管會在監理上，後患無窮。雖然改革派取得經營權，但卻無法改變吳東進是最大股東的事實，未來新光金增資，除了要靠目前主導公司、持有7%股權的改革派，還要看大股東吳東進的臉色，過去吳東進主導的四年期間，新光金募資372億元，多數都是靠吳東進拿錢出來，如今江山易主，吳東進是否還像過去這麼好說話，恐怕還是個未知數。

金管會在13日針對新光金大股東提出委託書徵求現制，應該適度調整，以免愈來愈多金控公司遭到相同命運，不過金管會以三大理由，予以否決，包括一、我國金控業委託書徵求門檻已較其他國家、一般公司要高，二、門檻需兼顧小股東參與經營的權利，三、委託書是中性制度，不能因單一事件去修規定，反失去公平性。

不過，新光金大股東仍主張，現行規定是金控或銀行徵求人持股條件是0.5%或200萬股（2,000張），應該取取200萬股的規定，直接要求持股0.5%以上，才能擔任徵求人，提高門檻，以防小股東以少部分持股，只靠委託書徵求，掌握金控經營權，造成金融市場動盪。

雖然兩方立論皆有所本，不過新光金因為委託書徵求，取得經營權，已經讓主管機關、金融市場開始擔憂，新光金能否順利通過馬上而來的增資挑戰，未來應如何解決，避免保戶、存戶，甚至投資人信心動搖，將是主管機關要面臨的一大考驗。