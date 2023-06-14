萬事達卡調查 逾七成民眾先搶機票再排旅遊行程

台灣人出國探索世界的腳步無法擋！萬事達卡最新發布的「台灣旅遊趨勢關鍵洞察 」顯示，儘管全球經濟局勢仍充滿挑戰，已有逾四成的受訪民眾已在今年上半年出國旅行，更有93.1%的受訪民眾在未來一年內有海外旅遊規劃。物價齊漲造成生活成本上揚，台灣民眾為了要出國玩，旅遊模式與消費行為已出現趨勢性轉變。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「整體經濟環境變化持續影響旅客的消費行為，因應持續高漲的旅費，台灣民眾旅遊習慣出現三大趨勢性轉變，包括：（1）開始降低日常花費及調整行程，以增加出國的頻次與天數；（2）先搶機票再排行程的新型態旅遊規劃模式成為新主流；（3）海外旅遊刷卡支付使用率大幅提升，較疫情前成長近七成。」

為尋求最優惠的旅遊行程，消費者更加關注機票相關優惠。有81.8%的台灣民眾相較過去花費更多時間在網路上多方比價或參加旅展，選擇在航空公司、飯店官網訂票的消費者也較疫情前成長16.8%；更有75.8%民眾表示，相較之前更關注航空公司釋出的優惠機票資訊，買到優惠機票後才開始規劃旅遊行程儼然成為旅費高漲下的旅遊新趨勢！

萬事達卡調查也顯示，消費者也更頻繁的運用信用卡分期付款來分擔旅費造成的負擔，使用分期付款的民眾比例較疫情前大幅增長41.1%。此外，有93.3%的消費者會運用信用卡提供的優惠節省旅費支出或享受額外服務，在選擇信用卡時也更在意海外消費回饋，以及是否免海外刷卡手續費，顯見台灣消費者在享受海外刷卡支付便利性的同時，也更加重視信用卡各項權益及回饋方案。