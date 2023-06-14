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拉高金控委託書門檻？ 金管會3理由拒絕

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

新光金改革派以三分之二絕對多數壓倒性的勝利取得經營權，對此新光金吳東進派多次隔空向金管會喊話，要求政府對金融業應拉高委託書徵求門檻。金管會昨日首度由銀行局、證期局兩大局出面回應：基於三大理由，沒有必要再拉高委託書徵求門檻。

這三大理由包括：一、台灣相較美國等多國，還額外訂定徵求人持股股數與期間的資格；二、委託書徵求制度必須要兼顧小股東權益；三、金管會對大股東的委託書徵求已訂出更嚴格的大股東適格性要求。

對於上述三理由，金管會證期局副局長張子敏指出，美、日、港、新加坡都有委託書徵求，但都沒有對徵求人資格作嚴格限制，台灣特別規定徵求人的資格，把有限徵求原先的必須持有八十萬股，且持股一年以上、千分之三股權比重，提高至二百萬股、千分之五比重，比一般企業標準更高。

因此，對吳東進派主張，將徵求委託書的有限徵求持股比重從百分之○點五再提高至百分之一，張子敏明確回應，有限徵求已較其他國家更嚴格。

對此，金融圈人士指出，公股金控包括兆豐金、合庫金、第一金等旗下銀行工會，先前也曾徵求委託書希望爭取席次，除非事先達成協議，否則若把門檻拉太高，等於剝奪小股東權益。

金管會銀行局副局長童政彰也強調，委託書本身是中性的，金管會應公平對待其他小股東，不可能無上限地拉高門檻。

門檻 美國 新加坡

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