中小企業放款「民進公退」 北富銀大增423億元居冠

據金管會統計，2023年前四月國銀對中小企業放款增加前五大，全部清一色都是民營銀行，反觀中小企業放款占比逾8成的公股行庫卻是減少、或是持平，呈現「民進公退」的此消彼漲態勢。

為何中小企業放款「民進公退」？銀行主管說，因行庫對中小企業放款規模大、餘額也較高，加上3月基期已墊高，4月再往上大增的空間有限，就5月來看，行庫對中小企業放款已開始加速成長。

據數據顯示，今年前四月國銀對中小企業放款增加最多的前五大，第一是北富銀大增423億元、中信銀增加149億元次之、永豐銀增加130億元、國泰世華銀增加59億元、聯邦銀也增加57億元。

銀行局副局長童政彰說，北富銀增加逾400億元主因是4月和日盛銀合併，把日盛銀放款併入所致。

若以餘額數字來看，前五大國銀中小企業放款餘額最高的，則清一色都是行庫。據4月底統計，第一銀行中小企業放款餘額9,087億元、合庫8,336億元、台企銀7,273億元、華南銀6,847億元，兆豐6,167億元。

若與3月底相較，除台企銀和華銀各略增3億元和5億元外，一銀、兆豐銀各減少33億元和31億元，合庫則略減少9億元。