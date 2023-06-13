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旅遊不便險超夯 旺旺友聯產險：5項保障須留意

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
暑假將至，出國班機一路滿到雙十節。示意圖/桃機公司提供
暑假將至，出國班機一路滿到雙十節。示意圖/桃機公司提供

再半個月就要迎接2023後疫情第一個暑期旺季，出國班機一路滿到雙十節，旺旺友聯產險指出，目前國內產險公司大致上均有銷售旅遊不便保險，國人可於下列幾個保險項目仔細比較：班機延誤、班機改降、行李損失、行程更改、行程取消。

旅遊不便理賠方式大致可依業者規劃採用定額給付或實支實付給付而不同。實支實付其實就實報實銷，契約雙方依實際損失計算保險金；相對定額給付就單純的多，保險事故發生直接依約定金額給付即可，簡單明瞭。

旺旺友聯（2816）健傷部指出，以國人熟悉的「班機延誤」來說，原則上就是標準的定額理賠制，保戶搭乘的航班若較預定出發時間延誤達四小時以上者，保險事故即屬發生，旺旺友聯網投提供5仟元的商品規劃，經濟實惠，期待能協助國人完整進行風險移轉。

不過值得注意的是，旺旺友聯健傷部提醒，旅行期間風險還是得按預算、由大至小，自身故保險、傷害醫療、海外突發疾病醫療、旅行不便依序安排，特別是海外突發疾病的保額建議至少須達台幣100萬元以備不時之需。

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