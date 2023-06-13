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債券受青睞 AAA至A公司債迎來資金浪潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

債券市場持續吸引資金流入，根據BofAML資料顯示，截至6月8日，整體債券基金淨流入金額從前一周的11億美元，跳升到134億美元；投資等級債基金淨流入也同步升溫，淨流入金額從23億美元增加到41億美元，包括整體債券基金與投資等級債券基金都呈現連續11周買超，顯示債券商品持續受到市場青睞。

凱基AAA至A公司債（00777B）近期經主管機關核准通過第三次追加募集，目前基金規模約新台幣460億元，今年以來淨增加約新台幣120億元。基金經理人黃鈺民表示，加拿大央行意外升息、聯準會官員談話仍存在鷹派言論，以及美國經濟數據溫和呈現，對通膨難降溫的擔憂使得市場對美國聯準會於今年降息的預期消退，帶動美債利率走高，導致債券價格下跌。

展望後市，黃鈺民表示，依美國紐約聯邦儲備銀行模型顯示，明年經濟有70.85%機率會步入衰退；在明年可望降息的預期下，有利美債長期表現，穩健債息加上後市資本利得利差擴大，債券投資價值再次浮現。黃鈺民建議，債券ETF的季配息機制方便投資人理財規劃，可趁債券價格走跌之際逢低進場布局，並挑選債信品質穩健、長天期的投資等級債，違約風險更低，同時長天期債券對利率敏感度高，未來利率開始反轉向下時價格反彈空間可望更大。

債券ETF 美國聯準會

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