債券受青睞 AAA至A公司債迎來資金浪潮

資安人才正夯！安碁資訊董事長施宣輝透露，金管會去年頒布新規範後，到2023年底，只要有獲利能力的上市櫃公司，都必須設置專責的資安人員和單位，這使全台資安人才非常缺乏，也讓安碁學院培養出的資安人才，常很快就被金融機構以兩倍甚至三倍的薪水挖角。

2023-06-13 11:36