唐鳳拜會英國商業貿易部 將推動數位簽章互惠

數位發展部長唐鳯近日率團出訪英國。唐鳯指出，面對近年天然災害及國際政治情勢變化，為確保我國的數位韌性足以因應突發狀況，刻正透過先進加密分持技術，規劃跨境備援。並會儘速推動數會簽章互惠認證，為兩國解決數位貿易的技術屏障。

唐鳯於當地時間12日拜會英國商業貿易部（Department for Business and Trade, DBT），與副部長何德森 （Nigel Huddleston）分享兩國推動數位發展的理念時提到，數位部採用雲原生概念、結合零信任架構，確保良好的資安防護環境；此外，將盡速推動數位簽章互惠認證，為台英雙方解決數位貿易的技術屏障，提供彼此更多交流機會。另外，面對近年天然災害及國際政治情勢變化，為確保我國的數位韌性足以因應突發狀況，刻正透過先進加密分持技術，規劃跨境備援。

何德森則是分享英國政府近期拓展數位貿易網絡（Digital Trade Network），將台灣正式列為合作範圍，樂見台英協力深化夥伴關係。

另外，唐鳳應英國商業貿易部駐亞太地區貿易公使布蕾克（Natalie Black CBE）的邀請，出席在英國舉行的倫敦科技週「全球領袖創新論壇」，本次論壇有來自全球41國逾400位科技專業人士與會。唐鳳向多國貴賓分享我國在數位治理、網路韌性、AI 民主化等議題上的努力及經驗，以及數位金卡、雲市集等創新措施，獲得熱烈迴響。

唐鳳指出，數位部今年推出「數位領域就業金卡」，外籍人士只要具有八年數位相關專業經驗，不限於工作職務與薪資水準，都可向我國申請1至3年的工作居留簽證，歡迎與會的專業人才來台就業、尋職及創業。

唐鳳說明，「臺灣雲市集」協助中小微業者數位轉型，提供15類729項以租代買雲端解決方案，以及專家線上諮詢服務，至今已補助近5萬家業者數位轉型。今年於3月31日開放社創組織申請補助，並將陸續受理包含合作社、長照機構等各類組織申請，共同強化全民數位韌性。