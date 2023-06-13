金管會約見新光金董座 新壽增資擺第一

金管會昨天表示，已在昨天下午約見新光金控新任董事長陳淮舟，對陳淮舟傳達五點監理期待，其中特別強調完成新光人壽的增資，是董事會的首要任務，並要求新光金及子公司的人事規畫，都要符合「金金分離」與「產金分離」的原則。

據透露，陳淮舟會中僅表示自己並非股東，只能把金管會要求告知大股東。

據了解，陳淮舟表示，因新壽和新光銀分別在六月底、七月才會召開董事會，整體人事規畫可能會在七月底才能底定。

目前較確定的人事規畫，新壽董事長是魏寶生、新光銀董事長則是賴進淵，至於金控總經理則尚未完全敲定。

金管會昨天約見陳淮舟的會議由銀行局長莊琇媛與保險局長施瓊華共同主持，金管會提出的五點包括，第一，期待董事會能化異求同，和衷共濟，共策新光金控的健全經營與發展；第二，金控及子公司各項決策應以維護金融穩定及市場秩序為前提，並以保障客戶、員工及投資人權益為優先；第三、金控應督導健全子公司財務業務，並應將完成壽險子公司增資列為董事會首要任務；第四，金控及各子公司人事規畫應審慎評估對未來營運管理的影響，並符合金金分離及產金分離原則；第五，金融機構永續發展立基於誠信的企業文化，社會的信任是金融機構最重要的資產。

此外，陳淮舟昨天也發出員工信給新光金全體員工，他用「至感榮幸、備感挑戰」來自述心境，同時也表示他知道任何的變動都會帶來不安，「但轉變陣痛是為更長遠的未來作準備」，鼓勵員工同心協力一起往好的方向前進。