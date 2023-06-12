金管會見新光金董座陳淮舟 「提點」不增資後果會是這一步

新光金（2888）經營權變天後，金管會今（12日）約見新光金董事長陳淮舟，提五大監理期待，其中最關鍵的是，將新壽增資案列董事會的首要任務；據透露，陳淮舟會中並未做任何承諾，僅表示自己並非股東，只能把金管會要求帶回去告知大股東。

據了解，會中最聚焦的有兩大議題，一是人事布局，二是新壽增資議題。陳淮舟表達，因新壽和新光銀分別在六月底、七月才會召開董事會，整體人事規畫可能會在七月底才能底定。

目前較確定的人事規畫，新壽董事長是魏寶生、銀行董事長則是賴進淵，至於金控總經理則尚未完全敲定。

金管會會中提醒陳淮舟，相關子公司董總的人事規畫，需符合法規，包括負責人資格條件審查、金金分離等原則，並要求等整體新光金人事底定後，需報送一份名單給金管會。

其次，新壽增資議題。金管會會中「提點」陳淮舟，依法令規定，當財務結構每階段惡化時、就會有不同監理措施，一旦新壽落到「資本嚴重不足」階段時，即淨值為負數或RBC低於50%時，只有一次改善機會，未改善就會在90天內被接管。

金管會不斷提示陳淮舟增資的必要性，並表達相信新光金「不會走到那一步」，相信新光金各大股東間會思考出最佳解決方案。

陳淮舟會中僅不斷強調，自己也是股東指派，並非股東，無法做增資承諾，只能盡力跟各大股東做溝通，會將金管會要求告知各股東。

新壽去年底RBC是213.6%，最快今年6月底恐會低於200%以下的法定標準，落到「資本不足」的階段，新壽需提增資計畫；若增資未果，RBC再往下掉到50~150%或淨值比低於2%是「資本顯著不足」；當RBC低於50%或淨值為負的「資本嚴重不足」就瀕臨接管命運。

金管會是在12日下午約談陳淮舟一人，會談約一小時，由銀行局長莊琇媛和保險局長施瓊華共同主持並提出五大監理期待，一、期待董事會能「化異求同」、二、金控和子公司各項決策應以維護金融穩定和市場秩序為前提，保障客戶、員工和投資人權益為優先。

三、新壽增資列董事會首要任務，四、金控和各子公司人事規畫需審慎評估對未來營運管理的影響並符合金金和產金分離原則，五、金融機構永續發展是基於誠信的企業文化，社會信任是金融機構最重要的資產。