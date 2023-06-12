快訊

陳綺貞遭舊愛近千字控惡行 五月天阿信發聲了

法網／女雙奪冠神奇之旅 謝淑薇：這一勝會深刻烙印在心裡

環球科大創辦人嘆「學校、台灣的明天都被毀」 教部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會約見新光金董座陳淮舟 五大監理指示提「首要任務」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金控（2888）新任董事長陳淮舟。圖／聯合報系資料照
新光金控（2888）新任董事長陳淮舟。圖／聯合報系資料照

金管會今日傍晚主動發布對外聲明指出，已經在今日下午約見新光金控的新任董事長陳淮舟，該會議由銀行局長莊琇媛與保險局長施瓊華共同主持，當面對陳淮舟傳達下列五點監理指示，尤其強調完成新壽的增資，是董事會的首要任務，並要求金控及子公司的人事規劃，都要力守「金金分離」與「產金分離」的原則。

這五大監理指令包括：

一、在當前經濟金融變局中，期待董事會能化異求同，和衷共濟，共策新光金控的健全經營與發展。

二、金控及子公司各項決策應以維護金融穩定及市場秩序為前提，並以保障客戶、員工及投資人權益為優先。

三、金控應督導健全子公司財務業務，並應將完成壽險子公司增資列為董事會首要任務。

四、金控及各子公司人事規劃應審慎評估對未來營運管理的影響，並符合金金分離及產金分離原則。

五、金融機構永續發展立基於誠信的企業文化，社會的信任是金融機構最重要的資產。

除了金管會約見陳淮舟，陳淮舟也在今日對新光金控全體員工發出了員工信，他用「至感榮幸、備感挑戰」來自述心境，同時也主動表示，他知道任何的變動都會帶來不安：「但轉變陣痛是為更長遠的未來作準備！」鼓勵員工同心協力一起往好的方向前進。

新光金控 增資 金管會 陳淮舟

延伸閱讀

金管會今約見新光金陳淮舟 新壽增資列首要任務

新任董座陳淮舟給新光金員工信 「肩上擔子比前人更重」

金管會提醒 買境外保單的四大風險

新光金經營權大戰落幕、洪士琪派大勝 股價開高大漲

相關新聞

金管會約見新光金董座陳淮舟 五大監理指示提「首要任務」

金管會今日傍晚主動發布對外聲明指出，已經在今日下午約見新光金控的新任董事長陳淮舟，該會議由銀行局長莊琇媛與保險局長施瓊華...

金管會今約見新光金陳淮舟 新壽增資列首要任務

新光金（2888）上周五股東會後變天，金管會今天約見新光金董事長陳淮舟，提出五大監理期待，其中最關鍵的是，要求將新壽增資...

海外旅遊大爆發 兆豐前四月卡量增漲196%

出國旅遊正夯，不只民眾海外消費力持續爆發，銀行發卡量同樣在疫後倒吃甘蔗，卡量持續暴漲，兆豐銀行（5843）統計發現，擁有...

滙豐預期聯準會6月不升息 7月將再升1碼

超級央行周來了，美國聯準會14日將公布最新利率決策，緊接著15日台灣央行也將舉行第二季理事會；滙豐環球私人銀行及財富管理...

新任董座陳淮舟給新光金員工信 「肩上擔子比前人更重」

新光金控（2888）新任董事陳淮舟今天發出員工信，對於擔任董座強調，至感榮幸也備感挑戰。

台灣財務金融學會年會暨國際研討會 形成對國家政策建議

臺灣財務金融學會與靜宜大學財務金融學系，共同舉辦「2023臺灣財務金融學會年會暨國際研討會」，以「財務金融與總體經濟趨勢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦