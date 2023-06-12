金管會約見新光金董座陳淮舟 五大監理指示提「首要任務」

金管會今日傍晚主動發布對外聲明指出，已經在今日下午約見新光金控的新任董事長陳淮舟，該會議由銀行局長莊琇媛與保險局長施瓊華共同主持，當面對陳淮舟傳達下列五點監理指示，尤其強調完成新壽的增資，是董事會的首要任務，並要求金控及子公司的人事規劃，都要力守「金金分離」與「產金分離」的原則。

這五大監理指令包括：

一、在當前經濟金融變局中，期待董事會能化異求同，和衷共濟，共策新光金控的健全經營與發展。 二、金控及子公司各項決策應以維護金融穩定及市場秩序為前提，並以保障客戶、員工及投資人權益為優先。 三、金控應督導健全子公司財務業務，並應將完成壽險子公司增資列為董事會首要任務。 四、金控及各子公司人事規劃應審慎評估對未來營運管理的影響，並符合金金分離及產金分離原則。 五、金融機構永續發展立基於誠信的企業文化，社會的信任是金融機構最重要的資產。

除了金管會約見陳淮舟，陳淮舟也在今日對新光金控全體員工發出了員工信，他用「至感榮幸、備感挑戰」來自述心境，同時也主動表示，他知道任何的變動都會帶來不安：「但轉變陣痛是為更長遠的未來作準備！」鼓勵員工同心協力一起往好的方向前進。