金管會今約見新光金陳淮舟 新壽增資列首要任務

新光金（2888）上周五股東會後變天，金管會今天約見新光金董事長陳淮舟，提出五大監理期待，其中最關鍵的是，要求將新壽增資案，列為董事會的首要任務。

今天會議由銀行局長莊琇媛和保險局長施瓊華共同主持。五大監理期待如下。

二、金控及子公司各項決策應以維護金融穩定及市場秩序為前提，並以保障客戶、員工及投資人權益為優先。

三、金控應督導健全子公司財務業務，並應將完成壽險子公司增資列為董事會首要任務。

四、金控及各子公司人事規劃應審慎評估對未來營運管理的影響，並符合金金分離及產金分離原則。

五、金融機構永續發展立基於誠信的企業文化，社會的信任是金融機構最重要的資產。