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新任董事陳淮舟給新光金員工信 「肩上擔子比前人更重」

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

新光金控（2888）新任董事陳淮舟今天發出員工信，對於擔任董座強調，至感榮幸也備感挑戰。

他強調，在面對如此嚴峻的經營環境，如何站穩腳步、破繭而出，是我們大家共同的課題，也是新的董事會要面對的挑戰。改變會帶來不同，而不同會帶來火花，也會同時迎來蛻變後之生機。

陳淮舟說，「我了解任何的變動會帶來不安，也知道改變後之挑戰才正要開始，但只要大家了解這樣的轉變陣痛是為更長遠未來而準備，並且同心協力，我們就可以一起朝好的方向前行，為己、為新光寫新的一頁，不負先人、無愧來者，更不負股東、員工及客戶所託。」

以下為員工信全文

給新光金控集團成員的一封信

新光金控集團夥伴們，大家好，本人承蒙事會推選擔新光金控第八屆事會之事長，至感榮幸，也備感挑戰。新光前輩吳火獅老董事長、洪萬先生林山先生白手起家所共成立；78年來，陪伴台灣人經歷各種人生階段，更是見證台灣經濟成長並提供社會安定重要力量，能夠在各個創始股東家族戮力經營的基礎上，成為新光一員並貢獻棉薄之力，本人深感榮幸。

然相較於前輩們所處之年代，現在面臨之經營挑戰係有過之而無不及；尤其整體環境之快速變化及全球化之結果，經營管理日益複雜，挑戰面向更多，法令監管強度日趨嚴格，都在告訴我們，我們肩上的擔子比起前人只有更重，而且沒有的空間。而在面對如此峻的經營境，如何站穩腳步、破繭而出，是我們大家共同的課題，也是新的董事會要面對的挑戰。

改變會帶來不同，而不同會帶來火花，也會同時迎來蛻變後之生機。我了解任何的變動會帶來不安，也知道改變後之挑戰才正要開始，但只要大家了解這樣的轉變陣痛係為更長遠未來而準備，並且同心協力，我們就可以一起朝好的方向前行，為己、為新光寫新的一頁，負先人、無愧來者，更負股東、員工及客戶所託。

新光的過去，曾經因為大家的參與付出而大，路，各位都成就新光的貴人。謹代表新的董事會誠摯感謝將人生精華貢獻新光的創始股東家族成員、經營團及員工們，有大家的勤懇努力，新光最原始的精神仍然存在，而也因為大家一直珍惜著新光，我們今日才有條能夠重新整裝再出發，為未來的挑戰作好準備，也為「新光」留更實的基業，讓「新光」能持續光發熱，如前人所留給我們的。

值此蛻變之際，光的未來，需要大家手護持，才能站得更穩、看得更遠、走得更長。期盼在大家同心合力，我們能夠再度找回那個嘴角有笑、眼底有光的新光驕傲，不愧股東所，不負社會期待。

新光金融控股股份有限公司

董事長 陳淮舟

2023.6.12

新光金控 股東 新光金融控股

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