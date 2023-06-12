聽新聞
test
0:00 / 0:00
劉佩真 接台企銀董座
公股行庫高層人事異動再爆黑馬。知情人士透露，台企銀董事長林謙浩即將轉任合庫金控董事長，他的董座遺缺已經確定人選，將由輸出入銀行理事主席劉佩真轉任。相關人事案上周五時已獲行政院核定，預計本周就會正式發布。
至於合庫金控董事長雷仲達何時轉赴兆豐金控出任董座，相關人事案尚未決定發布的時間點，應該會等到合庫金、台企銀、兆豐金等多家公股金控、銀行十六日開完股東會才會發布，至於合庫金與台企銀的股東會，屆時也都仍會分別由雷仲達、林謙浩主持。而合庫金在開完股東會之後，是否會馬上選任新董事長，或是在法定的十五天之內再開董事會選出新董事長，目前尚未決定。
內定出任台企銀董事長的劉佩真，她一路從基層作起，擔任輸出入銀行總經理多年，升任輸出入銀行理事主席已逾兩年，如今將換跑道到台企銀，據了解，主要是參考過去曾任台企銀董事長朱潤逢、蔡慶年等人的做法，朱潤逢先前由輸出入銀行理事主席轉戰台企銀，而蔡慶年過去也曾任輸出入銀行總經理，因此，這次在考量台企銀董座的接替人選上，最後決定由劉佩真出線。
至於其他公股金控、銀行的董總高層人事，據了解，考量明年總統大選之前，公股金融圈的高層人事以安定為要，因此大致仍將維持現狀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言