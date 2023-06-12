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劉佩真 接台企銀董座

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

公股行庫高層人事異動再爆黑馬。知情人士透露，台企銀董事長林謙浩即將轉任合庫金控董事長，他的董座遺缺已經確定人選，將由輸出入銀行理事主席劉佩真轉任。相關人事案上周五時已獲行政院核定，預計本周就會正式發布。

至於合庫金控董事長雷仲達何時轉赴兆豐金控出任董座，相關人事案尚未決定發布的時間點，應該會等到合庫金、台企銀、兆豐金等多家公股金控、銀行十六日開完股東會才會發布，至於合庫金與台企銀的股東會，屆時也都仍會分別由雷仲達、林謙浩主持。而合庫金在開完股東會之後，是否會馬上選任新董事長，或是在法定的十五天之內再開董事會選出新董事長，目前尚未決定。

內定出任台企銀董事長的劉佩真，她一路從基層作起，擔任輸出入銀行總經理多年，升任輸出入銀行理事主席已逾兩年，如今將換跑道到台企銀，據了解，主要是參考過去曾任台企銀董事長朱潤逢、蔡慶年等人的做法，朱潤逢先前由輸出入銀行理事主席轉戰台企銀，而蔡慶年過去也曾任輸出入銀行總經理，因此，這次在考量台企銀董座的接替人選上，最後決定由劉佩真出線。

至於其他公股金控、銀行的董總高層人事，據了解，考量明年總統大選之前，公股金融圈的高層人事以安定為要，因此大致仍將維持現狀。

行政院

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