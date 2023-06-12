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洪士琪 傳接新光金控副董

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
新光金董事洪士琪，傳出將接任金控副董，但未獲證實。記者蘇健忠／攝影
新光金董事洪士琪，傳出將接任金控副董，但未獲證實。記者蘇健忠／攝影

新光金經營權大戰上周五（9日）落幕，因為新光金控總經理吳欣儒意外請辭，預料本周就會指派副總代理職務，目前除了董事魏寶生預料將接任人壽董座，一手主導委託書大戰的大股東、董事洪士琪，傳出將接任金控副董，但未獲證實。

除此之外，大股東吳進東所掌握的五席董事，因為未能在董事會中取得主導地位，市場也傳出，吳東進有意調整法人董事代表，透過改派的方式，安排適合的人選，進入董事會，監督、了解未來董事會運作。

目前吳東進的五席董事代表為，吳火獅基金會兩席代表吳欣儒、李增昌，新光三越代表賴慧敏、自然人代表元富證券董事長陳俊宏，以及獨董許永明。當初安排李增昌及吳欣儒擔任董事代表，主要是計畫在取得主導地位後，由這兩位擔任金控及子公司重要高層，不過隨著情勢轉變，未來若吳東進想進一步了解新光金董事會運作，市場人士認為，勢必透過改派法人代表，來進行監督及參與。

此次力挺吳東進派的新光三越，依照過去新光金對新光三越日方股東的承諾，必須在新光金有兩席董事席次，至於派誰當代表，則由董事長吳東昇決定，然而，因為此次改選，洪士琪派以委託書優勢，大舉輾壓吳東進派，導致最後席次僅剩五席，三越也只拿到一席。

對於新光三越日方股東要如何交代？知情人士表示，因為才剛選完，尚未與日方進行溝通，還不知道對方的想法。據了解，目前子公司的高階主管，都會面臨幅度不小的調整。

新光金控 吳東進 新光三越

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