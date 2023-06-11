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烏克蘭才公開證實「大反攻」 俄羅斯指黑海艦隊遇無人艇襲擊

首季大陸市場投資 這家金控逆風加碼原因曝光

烏克蘭昨證實「大反攻」 俄：黑海艦隊遇無人艇襲擊全被毀

首季大陸市場投資 這家金控逆風加碼…原因曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
中信金控總部。報系資料照片
中信金控總部。報系資料照片

大陸去年底結束「防疫動態清零」政策，但經濟復甦卻不如預期，2023年首季五大壽險金控中，僅中信金（2891）略增大陸股債部位，其餘四家金控仍抱持減碼的審慎態度。

據統計，2023年第1季底五大金控對大陸市場投資水位略增到8507億元、季增近80億元或0.95%，主因是中信金加碼力道較強所致。

以季變動數來看，2023年第1季以中信金季增12.4%到1281.4億元，季增幅最大，超過30億元的「大額交易名單」中，首度出現了大陸農業銀行、及大陸農業發展銀行這兩大銀行，持股債水位各是49.5億元及36億元。

國泰金（2882）也季增0.14%到2481億元，但季增幅仍低於同期人民幣升幅，顯示國泰金首季應是持平或站在賣方；富邦金（2881）季減0.14%、新光金（2888）季減0.85%、開發金季減幅更大達5.8%，顯示開發金對大陸市場最為保守。

據各金控揭露，富邦金2023年第1季底持陸股債部位3452.8億元，投資總檔數僅剩20家與上季持平，離投資最高峰已大砍9家；國泰金持股債2481億元，投資檔數28家、季增3家。

中信金持陸股債水位1281.4億元，投資檔數21家，季增一家；開發金（2883）股債部位是924.5億元、檔數13家、季增一家，顯示可能是換股操作；新光金已連三季都僅持有三家大陸股票，包括騰訊、阿里和大陸公債，是五金控中、投資最少者，股債部位降到367億元。

中信金

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