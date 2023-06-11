逢低抄底？三大壽險金控敲進騰訊 這兩家卻站賣方

受惠大陸內需消費復甦、及低基期優勢，中概網路類股續反彈，但五大壽險金控對騰訊、阿里巴巴投資操作陷分歧。截至2023年第1季底統計，國泰金（2882）、富邦金、中信金等三大金控開始增持騰訊股債部位，國泰金更是連五季續加碼阿里；但開發金和新光金卻連兩季對騰訊和阿里、全站賣方。

據2023年第1底統計，五大金控握騰訊和阿里的股債水位，各是785.3億元及458.5億元，單季各略增0.13%及0.85%。

若以首季人民幣兌台幣升值0.33%來看，考慮匯率因素後，反映了五大金控對騰訊減碼力道、抵銷了加碼，以開發金和新光金單季均減持0.8%「砍最大」；對阿里巴巴加碼則勝過減碼，則以國泰金單季加碼2.8%，加碼力道最強。

金控主管說，壽險金控投資大陸，多以持債為主，包括公司債或金融債，去年10月1日起，包括國壽、中壽、台壽、新壽都做債券資產重分類，今年1月起富壽加入，若將跌價的債券、轉以成本列帳，應會推升整體持債部位。

該主管也說，隨壽險金控做債券資產重分類後，債券殖利率漲跌對金控持債市值增減的影響已大降，未來可能僅剩匯率升貶因素影響。

換言之，除今年1月剛做重分類的富壽較難判斷對陸債加減碼外，已在去年第4季做完重分類的四家金控，加減碼大陸股債則較明確。

據各金控對30億元以上大額交易的投資揭露統計，2023年第1季底五大金控中，持騰訊部位最低的是富邦金35.5億元，季增1.7%高於同期人民幣兌台幣升值0.33%，顯示可能是加碼、或是因重分類而推升持債部位；阿里更連五季都未列入大額交易名單中，仍保守看阿里前景。

最愛騰訊、阿里的是國泰金，首季各增1.5%及2.8%，遠高於同期人民幣兌台幣0.3%升幅，顯示站在買方。2023年第1季底國泰金持騰訊股債水位攀升到197億元，已連兩季加碼，對阿里股債水位也攀升到196.2億元居五金控之冠，已連五季站買方。

中信金首季對騰訊股債水位114億元、季略增1%，對阿里持90.2億元，與上季相當，顯示中信金首季操作仍較謹慎。

這波「砍最大」的，則是新光金和開發金。新光金和開發金連兩季同步砍騰訊，持股債水位各降到254.6億元、及184億元，季減幅都是0.8%左右。

新光金、開發金持阿里股債水位，各續降到47億元、及125.4億元，季減0.86%及0.8%，其中開發金更已連三季大減碼。

法人說，中概網路類股的確首選是大型股的騰訊和阿里巴巴，今年受惠大陸內需消費市場復甦而推升獲利，加上中國也鬆綁對科技股監管，但後市中國經濟環境變數仍是最大隱憂。