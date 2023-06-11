善用投資型保單 規劃未來資產配置

外在環境不確定性因素仍多的情況下，一般民眾想要著手規劃未來的資產配置也更加棘手，想要布局未來同時兼顧保障的前提下，法國巴黎人壽認為，可以考慮以投資型保單作為資產配置工具，規劃進可攻退可守的守護。

法巴人壽表示，新滿威利變額（外幣）萬能壽險/新滿威利變額(外幣)年金保險的三大優勢，1.台外幣壽險年金保險：保戶可選擇享有壽險身故保障或年金給付的保險商品特性，幫助保戶在投資的同時，也能利用保險保障功能，保障家人生活，並規劃未來資產之所需。另外此保單含有九種幣別可供選擇，提供更多元的資產規劃選擇。

2.委託資產管理專家操作 : 保費最低門檻為新台幣10萬元或等值約定外幣，即可由資產管理專家代為操作，協助保戶檢視標的以達到資產配置 ，掌握市場契機，協助保戶參與市場，且保費費用為3%，並於首年分12次收取，持有四年免解約費用。

3.加值給付金回饋：自第五保單週年日起回饋保戶加值給付金，提供保戶自由運用。

此次法國巴黎人壽新滿威利投資型保單攜手台新銀行，並且與台新投信共同合作推出全新類全委帳戶「法國巴黎人壽前瞻風控投資帳戶」（投資帳戶之資產撥回機制來源可能為本金且撥回率或撥回金額非固定），其帳戶所具有獨特的「MAP特色」讓這個投資帳戶更顯特別。

所謂的「MAP」分別代表了，Master-大師見解前瞻趨勢 ; Asset allocation-報酬拆解，波動優化 ；Payout by NAV-階梯式撥回的三項特色。將PIMCO的大師專業團隊見解納入PIMCO特有的投資模型，透過挑選影響未來市場的關鍵風格並根據觀點，拆解報酬與波動進行風險預算配置出最適報酬投資組合，並因應總經環境變化進行動態管理有效的分散投資組合風險，追求穩定的操作表現目標。