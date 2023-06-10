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蔡宏圖 向國泰金股東致歉

聯合報／ 記者陳美君廖珮君朱漢崙／台北報導

國泰金九日舉行股東會，國泰金董事長蔡宏圖坦言去年的經營成果，連他自己都不滿意，對股東感到抱歉，今年來看升息已經趨緩，但現在市場擔心會進入經濟衰退，他希望全球經濟能軟著陸，並期待在經濟環境趨穩下，國泰金能在二○二三年交出讓股東滿意成績單。

國泰金昨舉行股東會，蔡宏圖致詞就先向股東致歉。他說，去年因地緣政治因素，包括俄烏戰爭導致通膨、美國聯準會又接連升息，影響所有產業，尤其金融業對利率特別敏感，台灣利率未如美國一樣提升，在台美利差擴大時，國泰人壽衝擊甚巨，即使國泰金創造了三百八十億元盈餘，「但這個成果連我們自己也不滿意」。

蔡宏圖表示，今年前五個月情況已轉好，期待未來七個月在經濟環境趨穩定下，盡最大努力經營，希望讓股東滿意。

國泰金股東會結束後，旗下國壽、國泰產昨日也召開臨時董事會通過高層異動案。

國壽董事會決議通過，董事長黃調貴退休、由副董事長熊明河接任；金控總經理李長庚兼任人壽副董事長職務、國泰產險副董事長許榮賢退休。

經濟衰退 美國 俄烏戰爭

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