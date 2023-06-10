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「三代接班」啟動 蔡承儒首進富邦金董事會

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

富邦金啟動「三代接班」計畫，高層也大風吹。富邦金旗下富邦人壽、台北富邦銀行等子公司昨日召開臨時董事會，通過一系列高層異動案。北富銀董事長陳聖德榮退，富邦金董座蔡明興兼任銀行董座、其獨子蔡承儒首度進入金控董事會擔任董事並任人壽副董，為本次改選一大亮點。

蔡明興受訪時指出，要讓兒子蔡承儒在金控有更多歷練、學習機會，壽險的學習也會是主要任務，金控有各種不同產業，「是很好的學習機會。」

富邦金昨召開股東會，由蔡明興主持。對於股東詢問未來三年經營目標，蔡明興回應，富邦人壽目標為順利接軌ＩＦＲＳ十七與ＩＣＳ；銀行則是加強財富管理業務、美元貸款與消金業務；在國際上，富邦將積極尋找亞洲其他地區的併購與參股機會。

蔡明興也接任北富銀董座，他二○○六至二○一六年間曾任北富銀副董事長，二○一六年來為富邦人壽董事長，暌違七年重掌北富銀，首度擔任董事長。

蔡明興透露，銀行要加強美元貸款、消金業務，同時伺機尋找亞洲其他地區併購和參股的機會．持續拓展版圖。富邦過去主要投資韓國、香港、新加坡，接下來將鎖定東南亞，並以保險與銀行業為主。

蔡明興獨子蔡承儒除金控董事外，也接下人壽副董事長一職。

財富 保險 新加坡

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