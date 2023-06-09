新光金變天！吳東進展現高度 強調「改革派、公司派都是同一派」

新光金（2888）經營權變天，大股東吳東進今天發表最新聲明，展現集團共主的高度，他強調，改革派與公司派都是同一派，希望未來若推合併，應考慮全體股東、客戶與員工最佳利益，另外則是呼籲主管機關重視委託書取得經營權的問題。

一、首先，本人以新光金大股東身分感謝許澎董事長及吳欣儒總經理3年來所帶領的經營團隊的辛勞與付出。本次選舉媒體關注新光金控是否變天，實有失焦，本人在2020.6.19卸下新光金控及2020.9.17卸下新光人壽董事長的職務後，致力於永續基金會及醫院的經營，回饋社會。

⼆、明天過後，本人在新光金控的持股沒有改變，所提名之董事依然在董事會執行職務，繼續支持新光金的成長茁壯，依新光金之股權結構，新董事會的成員，都是公司派也是改革派，未來仍是『同治共治之局面』，期許新當選董事能秉持用人唯才、尊重股東之精神，公平合理安排公司職位，保障員工及幹部之工作權益。尤其面對未來可能推動合併之行動，全體新當選董事等能站在新光金之立場，爭取全體股東、客戶與員工之最佳利益。

三、對於董事改選的結果，本人感到遺憾但不意外，即使過程中得到多數外資實際股權的支持，但畢竟這是一場委託書強壓實際股權的大戰，新光金控未來的治理基礎建立在委託書而不是實股之上令人憂心。而主管機關此次對委託書規則違反之現象視而不見，日後可能造成金融秩序不可彌補的後果。