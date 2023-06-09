新安東京海上產險總座賴麗敏上任 6月20日完成增資

新安東京海上產險今（9）日宣布，總經理賴麗敏資格審查案業經主管機關金管會保險局核准就任新安東京海上產險總經理。展望未來，賴麗敏將以其多年產險市場的專業與國際敏銳度，積極融合具備144年悠久歷史的日本「東京海上集團」國際保險與風險控管專業能力，及長年深耕台灣汽車市場、完整汽車價值鏈的裕隆集團兩大股東優勢，厚植公司發展利基，秉持公平待客原則，提供客戶與社會多元的保險商品與服務，邁向「To Be a Good Company」的願景。

賴麗敏擁有美國風險管理師（CRM）、風險分析師（CRA）資格，並取得澳洲紐西蘭保險人核保資格（ANZIIF），擁有約30年的專業產險經驗，曾在台灣產險公司任職及擔任國際大型保險經紀人（台灣）董事長兼執行長，且在澳洲、香港及台灣等海內外市場累積豐沛的國際保險經驗，新安東京海上產險相信以其產險市場的專業及國際敏銳度，及導入兩大股東豐沛資源整合下，必能以國際化的前瞻眼光、創新的經營策略，帶領同仁開拓新市場、開發新客群及創新服務模式，推動新安東京海上產險營運穩健成長。

對於接任新安東京海上產險總經理，賴麗敏表示，將在重視4C「Customer satisfaction顧客滿意、Compliance遵循法令、Communication充份溝通及CSR落實公益」經營原則，順應社會發展及兼顧風險控管下，持續開發多元通路，實踐公平待客原則，落實ESG社會責任、環境保護以及治理效率三大面向，接軌國際趨勢，同時驅動數位關鍵科技開發創新保險商品及服務，以提供民眾更全面性的保障滿足客戶多元需求，與利害關係人共生共榮，進而實現企業永續發展。

賴麗敏並表示，新安東京海上產險要恢復法定資本適足的增資作業正順利繳款進行中，預計於6月20日可增資完成，屆時公司將回到法定資本適足水準，回歸營運正軌；賴總也將帶領經營團隊持續新安東京海上優良的經營文化，重新出發。