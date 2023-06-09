新光金經營權變天！洪士琪派拿下10席 吳東進派得5席

新光金控（2888）股東會今（9）日進行改選，包含12席董事、3席獨立董事，普通股總出席股數達85.29%，並於13時17分開始投票，於15時12分完成計票，新光金董事洪士琪主導的改革派陣營在15席董事席次中拿下10席，吳東進主導的公司派陣營拿下5席，新光金正式變天！

新光金12席一般董事當選名單中有8席為洪士琪主導的改革派陣營，包含前彰銀董事陳淮舟、新勝董事林敦仁、新光金董事吳東明、新光金董事洪士琪、吳東興么兒吳昕昌、前凱基銀董事長魏寶生、澄理法律事務所主持律師林詩梅、吳邦聲。

4席為吳東進主導的公司派陣營，包含新光金總經理吳欣儒、新光銀行董事長李增昌、新光三越副總經理賴慧敏、元富證券董事長陳俊宏。

3席獨立董事則包括公司派1席現任獨立董事、政治大學教授許永明，改革派2席常在國際法律事務所合夥律師陳彥希、勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋。

另外，董事長人選也備受矚目，目前檯面上呼聲最高的是金管會保險局前局長魏寶生，據了解，他是新光金大股東洪士琪、吳東進兩派皆認可的人選。