新光金股東會 新光銀副董李紀珠現身 籲經營團隊誠實面對問題

新光金控股東會今早登場，新光銀行副董事長李紀珠出席並以股東身份發言，她直言新光金在她擔任總經理時，績效是近年來最佳，呼籲經營團隊誠實面對問題，才有勇氣改革。

李紀珠表示，今年新光金持續修改道德行為準則，要求員工誠信沒有假期，她相信新光金會日漸提升，而這次參加股東會最大的感想，就是素質最好的一次，股東提問也很專業，對新光金而言是可喜現象。

李紀珠也細數，她接任新光金總經理前，新光金賣掉2棟大樓，她上任後，每年EPS都進步。她說，「她在新光金的時候股價6元，離開的時候股價12元，她離開新光金的時候，新光金獲利在國內金控第7名，離開後很遺憾跌到金控最後1名，這絕非大環境或疫情、戰爭所致。」她呼籲，新光金同仁誠實面對問題，才有勇氣去做改革決心。

針對已故新光金前獨董李勝彥對她的諸多指控、甚至上法院控告，李紀珠強調，都沒有一個案子成立，李勝彥所言皆非事實，「我從沒有任何不法不當行為。」

李紀珠指出，過去新光金的負責人、董事和高階主管等人，面對不實謠言被公然散布，都因擔憂被告而不回應，「李勝彥罵我的時候，音響剛好壞掉，我要錄音檔，但公司拒不給我，以後若有股東發聲也碰到音響壞掉，無法保護股東權益。」而她也利用今天股東發言的機會，在哪裡發生在哪裡結束，希望這件事在這裡結束。