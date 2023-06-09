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新光金今改選 改革派「坐八望九」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新光金控今天舉行股東會進行董事改選。圖為新光金控總部大樓。圖／聯合報系資料照片
新光金控今天舉行股東會進行董事改選。圖為新光金控總部大樓。圖／聯合報系資料照片

新光金控今天舉行股東會進行董事改選，外資票電子投票結果昨出爐，公司派爭取外資票大勝，據了解，改革派在配票策略上較先前趨向保守，目前以「坐八望九」可能性最大。至於改選之後的新任新光金董事長，彰銀前董事長陳淮舟、凱基銀行前董事長魏寶生呼聲較高，至於總經理吳欣儒能否續任仍有變數，得看改革派願否讓步。預計今天下午開董事會選舉新任董事長。

集保公司昨公布外資電子投票結果，以董事席次來看，公司派有十二席、改革派有三席獲支持；若以電子投票的總選舉權數占比來看，公司派占百分之六十八點六、改革派百分之卅一點一。據指出，改革派在最後關鍵時刻不見得會朝十席的方向來規畫配票，要視現場出席率，朝坐八望九來規畫。

公司派掌握的總股權仍落後改革派至少百分之十五，據悉將朝力守六席的方向配票。

外資 新光金控 股東會

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