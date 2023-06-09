違法賣澳豐基金 兆富財顧再遭搜索

澳豐金融集團日前倒閉引發軒然大波，檢調獲報，曾違法在台販售澳豐ＡＡ境外基金、二○二○年遭檢方起訴的兆富財管顧問公司負責人曾奎銘等人，二○一九年檢調偵辦期間持續違法販賣澳豐基金，金額逾三億元；檢調昨兵分十六路搜索，二度約談曾男及公司幹部、業務共十五人，全案依違反證券投資信託及顧問法漏夜偵訊。

澳豐金融集團上月在官網宣布自願放棄經營，旗下力量基金進行清算，等同宣告上千億元規模的集團倒閉，造成國內一點三萬人血本無歸，十三家上市櫃公司為此曝險。此外，傳出前總統李登輝家族成員、我國駐世貿組織代表羅昌發等政商名流受害。

此外，受澳豐事件影響，金管會昨天也宣布祭出四大措施，加強嚇阻非法境外基金在台銷售。金管會官員指出，首先將設置投資示警專區，公布經檢舉查證確屬未經核准基金名單，提醒民眾注意。其次，民眾檢舉非法境外基金，如有具體事證，金管會除立即移送法務部調查局偵辦外，將與法務部共同追蹤案件的辦理進度，盡速查緝不法。

第三，目前單一檢舉最高獎金四百萬元，金管會證期局主秘黃厚銘指出，正在研議拉高金額，希望能收到更好的效果；並協調證券期貨周邊公會研議設置檢舉獎金制度，鼓勵民眾檢舉不法。

最後，金融機構理專第一線接觸客戶，金管會將請理專協助加強宣導，提醒客戶投資境外基金應透過合法基金銷售機構，投資其他金融商品也應慎選合法金融機構，勿投資未經核准境外基金等商品，以維護自身權益。