台新金前五月大賺73.7億元 年增逾140%

台新金（2887）今（8）日公布合併自結業績，5月稅後純益14.1億元，較4月增加58%；累計前五月稅後純益73.7億元，年增達140.8%，創歷年同期第三高，每股純益（EPS）0.55元。

在子公司方面，主力獲利引擎台新銀行5月稅後純益14.7億元，累計前五月稅後純益69億元，核心業務獲利動能持續穩健，銀行淨利收較去年同期增加；資產品質穩定，截至5月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1135.43%。

台新證券5月稅後淨利1.9億元，較上月成長，主要是因證券市場指數上漲且公司營業證券操作績效提升，致經紀手續費收入及營業證券評價利益上升；累計前五個月稅後淨利6.2億元，較去年同期上升，主要是因今年證券市場指數上漲及公司營業證券操作績效提升，使公司營業證券處分及評價利益上升。

另外，台新人壽5月稅後淨損1.5億元，主要因本月新保單銷量增加致佣金支出增加；累計前五月稅後純益0.6億元，較去年同期減少，主因去年同期有投資資產配置調整實現處分利益。