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理專不法挪用客戶資金 金管會開罰台新銀行800萬元

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前理專挪用逾千萬遭金管會罰800萬元 台新銀致歉

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行表示，未來將持續嚴格要求同仁恪遵員工行為準則，以期有效落實公平待客原則。台新銀行/提供
台新銀行表示，未來將持續嚴格要求同仁恪遵員工行為準則，以期有效落實公平待客原則。台新銀行/提供

台新金（2887）旗下台新銀行今（8）日遭金管會罰款800萬元，主要是前理專以保證獲利方式，向12位A群客戶銷售金融商品，後自行調度資金無法彌補缺口，請B群客戶臨櫃提領現金，並於行外交付，涉及九名客戶，金額1,617萬元，犯案時間長達11年，遭金管會開罰。

官員說明，台新銀行一位前理財專員（蘇員）自100年1月至111年5月間以保證獲利方式向A群客戶銷售金融商品，為履行其獲利承諾，於自行資金調度無法彌補缺口後，以協助B群客戶投資金融商品或繳納續期保費為由，請B群客戶臨櫃提領現金，並於行外交付，或請B群客戶直接轉帳至A群客戶等方式挪用款項，受影響B群客戶數9人，所涉金額1,617萬元；案關缺失顯示該行有未確實建立及執行內部控制制度之情事。銀行法第129條第7款規定，核處800萬元罰鍰。

對此，台新銀也隨即發表聲明表示，針對該行前理專挪用客戶款項是主動發現並通報金管會，也在第一時間聯繫受影響客戶，提供補償，保障客戶權益。

台新銀對於主管機關裁罰，虛心接受，並再次對受影響客戶表達歉意。

台新銀強調，已全面檢視相關作業流程，強化內部控管機制及作業監控管理，未來將持續嚴格要求同仁恪遵員工行為準則，遵循金管會政策，以期有效落實公平待客原則。

台新金 金管會

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