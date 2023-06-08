AFTEE先買後付版圖大躍進 年成長10%推升會員數破百萬

先買後付在台灣市場上逐漸蓬勃。全台網路電商平台滲透率最高的先買後付（Buy Now Pay Later；簡稱BNPL）領導品牌「AFTEE先享後付」，今日宣布其會員數突破百萬人次，一手創建「AFTEE先享後付」的恩沛科技總經理角元友樹認為，有四大主因促使AFTEE在5年內會員數破百萬。

這三大主因包括：1、跨產業合作版圖不斷向外擴張，目前已有超過2,800家商戶導入AFTEE先享後付；2、疫情推動網購需求攀升；3、近年網購資安議題受到關注，使許多民眾網購時也較過去更加重視線上支付工具便利性與安全性；4、AFTEE在結帳過程中不需輸入個資或信用卡號，僅需手機號碼就能輕鬆購買的特色，是能在台灣市場發展成功的三大主因。

角元友樹分析，會員數在去年一年成長最為快速，2022年的會員成長速度較2021年度有近10%的增幅，並觀察到導入「全新類型或客群的產業」能最有效幫助創造會員數量顯著成長，這也是AFTEE先享後付今年將更致力拓展消費場景、產業，積極增加商戶種類的關鍵原因。而在用戶結帳頻率方面，自2018年進軍台灣起，已連續四年維持近3成的穩定成長，顯見AFTEE先享後付的安全與便利特性，確實受到消費者的青睞且更願意持續使用。

AFTEE除了讓消費者擁有10秒完成無摩擦結帳外，在後續消費者繳費時，目前提供包括線上、線下或電子支付等共計七種繳費管道。相較前一年度，角元友樹指出，除BNPL的使用率有超過三倍的成長之外，整體BNPL產業的熱度也大幅竄升，他看好台灣2028年的BNPL市場可望達到13.1%的複合年增長率。

AFTEE也跨足擁有6,020 億美元商機的線上學習產業，並同時在今日宣布與全台最大線上學習平台「Hahow 好學校」攜手合作，將擴張出更多元的BNPL支付場域。

角元友樹回顧，2018年來台初期，台灣消費者仍以信用卡與貨到付款為主流支付工具，隨著AFTEE先享後付逐漸擴大合作版圖、攜手各產業商戶極力推廣，也成功推升大眾對BNPL的認知與接受度。在風控方面，角元友樹也指出，目前以客製化額度、動態額度管理與充分告知三大風控機制為主。