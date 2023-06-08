IBM調查：AI改變世界 金融、製造業跑最快

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經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
透過跟IBM合作，中租是台灣第一個上雲的金融業者，中租技術長曾裕益（左）與台灣IBM諮詢總經理林翰（右）。王郁倫／攝影
透過跟IBM合作，中租是台灣第一個上雲的金融業者，中租技術長曾裕益（左）與台灣IBM諮詢總經理林翰（右）。王郁倫／攝影

ChatGPT促企業用AI意願大增，其中又以金融及製造業最積極，「現在企業不談可以用什麼AI，而是 AI First，任何事情都AI。」台灣 IBM 諮詢總經理林翰7日形容目前觀察客戶談AI的態度，而他也提醒，用AI必須做好前期準備，同時也提醒企業不需以 ROI 作為評估AI應用效益的方法。

根據 IBM 最新企業洞察報告《Seven bets》預告7個改變世界的趨勢，第一個關鍵趨勢就是生成式AI，林翰表示，企業使用AI意願大增，現在已經沒有在討論做什麼工作需要用AI，而是任何事都可以用到AI，是AI First的概念，AI將加速科技主導企業變革。

然而企業流程若要用AI一定要上雲，尤其公有雲上可使用的AI工具太吸引人，能幫企業節省許多研發成本。林翰表示，企業「用AI」有4個策略，一、是正確找到用AI做客戶服務的領域，二、讓AI擔任數位員工，比方 IBM 就在人資部門用AI取代許多工作，三、利用AI做資安預防或防駭，四、是用AI做系統24小時主動維運工作。

不過林翰也提醒，企業導入AI前也應先做一些準備，他通常會問六個問題：一、做好企業上雲的準備了嗎？二、用開源工具時如何做好安全管理，三、資安如何防四、企業數據做好系統分類了嗎？五、隱私權維護機制建立六、是否有足夠人才跟技術因應？

林翰也提醒，不應用ROI觀念看AI應用，IBM內部統計客戶的AI應用投資報酬率多半低於10%，平均數更僅5.9%，但AI帶來的是先驅型效益，比方協助企業能更快行動（Time to Market），過程有很多未知的狀況。

目前以金融與製造業對AI最積極，許多金融業都宣布開發客服機器人（Chatbot），而製造業則偏向運用AI於品管上。林翰表示，3月7日金管會宣布開放金融業部分資訊可上雲，以提高數位韌性，使金融業客戶十分關心資料怎麼上雲或什麼資料該上雲，如何管控資料傳輸。

林翰表示，其實金融業也不應該全面上雲，金融業者的資料中心也要有能力將公有雲上的資料落地，否則易被一朵雲綁架。而對於有企業資訊服務業者倡議邊緣AI，林翰表示，Chatbot 就是企業預先訓練好的AI，企業餵固定資料做訓練，用來做客服，但真正的AI應該是即時的抓取最新的資料，比方做人的信用徵信。

而當企業大量用AI，雲端流量帶來的成本費用將是一大考驗，林翰表示，AI管控及 Cloud 管控是企業主最缺乏的，一般企業而言，「流量浪費」是非常常見的，因為若無控管機制，常見A部門推給B部門，或使用單位跟IT部門互推責任，流量管理易成為三不管地帶。

其次，他表示混合AI將是趨勢，「每一家AI插件都各有強項，不是每個AI都一樣，開源軟體放在雲環境，很多企業的AI模型是用數個模型交叉做出來。」林翰說。

俄烏戰爭爆發讓金融業上雲跟導入AI更趨積極，若金融業將資料備份在台灣已意識不安全，但若全上公有雲，則若海纜斷線也會讓台灣成孤島，所以目前規劃是希望公有雲機房在台灣，但資料備援放在海外，但目前金管會仍限制金融業機敏資料及消金資料不能備份在海外，未來預期將分階段鬆綁。

AI 金融業 IBM

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