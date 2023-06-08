中信銀12年助650弱勢戶創業

中信慈善基金會與中信銀行共同推出「信扶專案」脫貧輔導成果豐碩，十二年來幫助超過六五○戶弱勢家庭成功創業，創造近三億元產值，其中有四成以上的家庭正式脫貧，近一千四百名弱勢兒少生活困境因此被改善，使許多弱勢家庭重新凝聚幸福。

中信慈善基金會昨天舉辦二○二三「信扶專案」成果分享會，由信扶家長張紅偉現身說法，身為單親媽媽的張紅偉透過新竹縣政府社會處轉介，從「信扶專案」脫貧輔導服務獲得免費創業輔導與開業資金，令她印象深刻的是有一次到台北辦事，結束後創業顧問開著車載她到處試吃。

她說，電話費、房租都可以遲繳，但「信扶專案」的還款絕不能怠慢。還記得剛創業時，張紅偉對自己很沒自信，但透過信扶專案的幫助，讓她擁有了不一樣的人生。她也以自身經歷，鼓勵還在為生活掙扎的家長們，加入「信扶專案」，「只要肯做就有機會逆轉人生」。

「信扶專案」攜手衛生福利部，已發揮補足社會福利缺口、提供創業家長財務診斷、創業顧問輔導、低利貸款、急難紓困貸款與微型保險等資源的重要功能。

據基金會統計，超過六成家長來自低收入或中低收入戶、近四成不符合政府補助條件而入不敷出、近三成家長因信用不良，是銀行的拒絕往來戶，「信扶專案」至今已輔導超過四千三百人次，核准申貸超過二點一億元。