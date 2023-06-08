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中信「信扶專案」 搭起家庭脫貧網絡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信慈善基金會攜手衛福部，今起推動「家庭脫貧培力精進方案」，並由衛福部政務次長李麗芬（後排右四）與中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排中）等人進行啟動儀式。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會攜手衛福部，今起推動「家庭脫貧培力精進方案」，並由衛福部政務次長李麗芬（後排右四）與中信慈善基金會董事長辜仲諒（後排中）等人進行啟動儀式。圖／中信慈善基金會提供

中信銀所推出的「信扶專案」，今年在衛生福利部指導下，已積極與全台社會福利服務中心推動「家庭脫貧培力精進方案」，共同建置扶助網絡，幫助更多有心自立的家長扭轉經濟現況，目前已有包括離島在內全國近六成縣市主動表達參與意願，中信慈善基金會也將舉辦八場社工脫貧處遇知能課程，強化第一線的服務量能。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，「今年『信扶專案』獲得衛福部指導、背書，對團隊來說是莫大鼓勵，希望藉由『信扶專案』拋磚引玉，讓更多人知道這項資源，陪伴更多弱勢家庭度過難關」。

中信慈善基金會與中信銀自二○一一年推「信扶專案」脫貧輔導服務，提供全台弱勢家長創業輔導與急難紓困，幫助他們脫離社會扶助、邁向脫貧自立，對此衛福部政務次長李麗芬特別感謝中信銀，並希望今年藉著雙方進一步合作，將服務深入地方、帶進弱勢家庭。

受助家長張紅偉可說是信扶專案最佳見證人，她離婚後獨自撫養兩名幼子，甚至一度長腦瘤病倒送醫，後來透過「信扶專案」協助，如今她不僅成功脫貧，還晉升為「有殼一族」。

中信銀也特別呼籲，只要具有工作能力與創業動機、實際撫養大專以下孩子，且領有經弱勢證明的家長，均可上網搜尋「信扶專案」報名，或上中信慈善基金會官網www.ctbcfoundation.org查詢。

中信 弱勢家庭 衛福部

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