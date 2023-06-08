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P2P自律增金流檢查 降低假標風險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

im.B假債權真吸金事件引發各界對P2P管理的重視，金管會昨天邀集P2P平台業者開會，達成成立公會等三點共識。此外，平台業者也提出自律規範，其中最重要的是要求會員平台允許讓人查核借貸資訊以及相關的交易金流，降低假標等風險。

據指出，昨天會議達成的三點共識包括，一、將朝P2P成立公會方向推進，現階段金管會也樂見公會尚未成立前，P2P業者先以成立聯盟的方式自律合作；二、P2P業者支持金流分級管理門檻；三、除了P2P業者訂定自律規範，也將由銀行公會進一步精進銀行業者與P2P業者合作的自律規範。

其中，P2P業者已有一份最新版自律規範曝光，由台灣金融科技協會領軍業者推出自律規範，並在金管會的溝通會提交。而在未正式成立公會之前，將先成立「網路借貸自律聯盟」，即刻落實業界自律，目前共有六家簽署該自律規範，包括與會的鄉民貸、台灣資金交易所、好企貸、必可，其他簽署業者還有土斯債權、十萬伙集。

鄉民貸執行長黃智康指出，P2P關鍵風險在於假標問題，借款案件真偽是查驗的重點，但即使是真的借款案，債權也不能一標多賣，因此新版自律規範新增金流檢查，除了查驗案件真偽之外，還可掌握債權比例與金額是否匹配，若有假債權或是超賣都將無所遁形。

P2P 門檻 吸金

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