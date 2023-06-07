基金平台創「Fund口袋」機制 迎戰使用者體驗世代

國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」繼日前推出「鉅寶盆」母子基金交易機制後，近期再次進行公司成立以來，最大幅度官網改版。從使用者角度思考，以「更好下單」、「更好管理」、「更好追蹤」三大信念進行功能升級，推出「Fund口袋」、「購物車」、「總資產變化圖」與「投資儀表板」等多項功能，優化下單交易及資產管理服務，全面迎戰使用者體驗世代。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，這次推出的功能中，最具創新功能的是「Fund口袋」機制，這也是基金業界首創的帳戶管理服務。「Fund口袋」是一種收納的概念，投資人可依個人的投資目標、需求、喜好或是習慣，進行資產分類及歸納，而口袋名稱也可以客製化，像是「放風充電旅遊金」、「努力奮鬥買房金」或是「退休必備配息基金」，除了增添趣味感外，也更方便個人檢視查詢使用。

此外，張榮仁指出，「Fund口袋」還能設定投資目標金額並追蹤達成率，更容易掌握每個口袋的投資狀況，是因應客戶使用習慣而誕生的貼心服務。客戶可以隨時檢視投資狀態，釐清人生每階段的財務目標，確認個人需求，進而打造更適合自己的投資組合。

張榮仁表示，基金交易平台低手續費已成趨勢，客戶會更在意交易介面的使用體驗。因此，若能幫客戶設想更多，提供貼近投資人所需，甚至是更便利的服務，將是贏得客戶青睞的重要關鍵。

「鉅亨買基金」於去年領先業界推出第一檔專屬基金管理APP時，便已預告新型基金體驗世代的到來。張榮仁指出，去年至今，不斷透過投資人的平台使用經驗回饋，以及內部持續溝通、開發，積極優化交易下單及資產管理的功能，並將科技持續應用整合在各式服務中。

「鉅亨買基金」今年升級改版，除了「Fund口袋」這個亮點，也強打「購物車」一次購足功能，投資人想購買的基金可逐一加入購物車，最高可選取10檔基金，無論是單筆申購或定期定額，透過鉅亨「購物車」，通通都能一次買齊，下單更有效率，讓投資理財像網購一樣便利。

「鉅亨買基金」這次宣布成立以來最大幅度的官網改版，在推出多項優質服務的同時，也加碼開戶優惠回饋投資人。只要在6/3至7/31期間完成開戶的客戶，即送最高14張單筆零手續費優惠券。