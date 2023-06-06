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上市櫃海外、大陸首季投資收益腰斬 僅剩1,895億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

受通膨、市場需求下滑、庫存調整、原物料價格上漲等四大皆空衝擊，使今年第1季上市櫃公司海外及大陸市場，兩大市場合計投資利益僅1,895億元、年減51%，其中又以航運業、電子零組件、塑膠工業衰退幅度最大，淪為三大「慘」業。

金管會昨公布2023年第1季上市櫃公司赴海外、及大陸市場投資狀況。其中在不含大陸市場的海外市場中，第1季投資收益僅1172億元、年大減6成，又以航運業、電子零組件、塑膠工業獲利衰退最大。

據證期局統計，航運業首季僅賺75億元、年減8成是最「慘」行業，證期局副局長高晶萍說，主因是受通膨及市場需求下滑導致運價下跌所致，電子零組件首季賺277億元、年減近三成，塑膠工業甚至虧損了10億元。

高晶萍說，電子零組件和塑膠獲利減少，都是受市場需求下滑、庫存調整及原物料價格上漲影響所致。

至於大陸市場，上市櫃公司首季投資收益僅723億元、年減23%，也是因市場需求下滑、庫存調整及原物料價格上漲，導致以塑膠工業、其他電子業及電子零組件業衰退幅度較大，如塑膠工業首季也虧損了8億元。

電子零組件 金管會

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