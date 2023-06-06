快訊

找鑑定師盯場？「女大」傳增設「王思佳條款」 TVBS回應了

景氣影響 上市櫃公司雙雙縮手大陸及海外投資金額衰退

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

金管會公布上市櫃公司赴大陸投資及匯回金額最新統計，儘管今年首季匯回投資收益156億，為六年來最高點，但今年第一季的投資金額卻較去年底衰退190億，也是近五年來首見衰退，市場解讀，應和對今年大陸經濟表現有疑慮，因此上市櫃公司不但拿到股利趕快匯回，而且還縮減投資金額。

證期局副局長高晶萍說明，投資金額的縮減和處分及清算、減資都有關係；而在此同時，上市櫃公司赴全體海外地區投資的投資金額，今年首季也呈現近五年來首見由正轉負，同樣也和上述原因有關。其中，上市公司以電腦週邊產業及網路通訊產業減少最多，上櫃則以半導體、光電產業的減少為主，可見得廠商看壞包括大陸在內的整體海外市場景氣，因此今年首季縮減海外投資規模以避浪頭。

若以整體海外投資金額來看，今年首季上市櫃公司的海外投資金額減少38億，為近六年來首見衰退，前一次衰退是106年第一季衰退259億，上述的數字均為和前一年度的年底相較。

證期局分析，今年首季的大陸投資收益合計上市櫃公司共有723億元，整體雖然較111年第1季減少215億元，但卻仍為史上獲利第三高水準，至於上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期減少174億元及41億元，主因塑膠工業、其他電子業及電子零組件業，受市場需求下滑、庫存調節及原物料價格上漲影響所致。

延伸閱讀

大陸獨角獸廣州巨灣 研發出全天候汽車電池

大陸多間大學調漲學費！漲幅高達五成 幾乎都是公立

陸外長秦剛：台灣參與國際民航組織 需按一中原則處理

香港保險市場重現熱況 首季陸客投保狂飆27倍

相關新聞

股匯續脫鉤 新台幣連2貶收30.728元

台股今天小漲，新台幣匯率卻連續兩個交易日收黑，呈現股匯不同調；新台幣兌美元今天收30.728元，貶3.3分，台北及元太外...

景氣影響 上市櫃公司雙雙縮手大陸及海外投資金額衰退

金管會公布上市櫃公司赴大陸投資及匯回金額最新統計，儘管今年首季匯回投資收益156億，為六年來最高點，但今年第一季的投資金...

台新金旗下台新創投將砸1.5億元 設子公司「台新育樂」

台新金（2887）今（6）日代子公司台新創投公告，經董事會決議投資設立「台新育樂（股）公司」（暫名）。

新光金改選金管會當和事佬？官員：尊重結果但須確保兩大前提

新光金（2888）將在本周五（9）日舉行董事改選，涉及經營權大戰，不但傳出新光金派大股東吳東進直奔金管會，近日法人電子投...

台壽6月投入3000萬美元於私募股權基金 保險資金運用

台灣人壽6月核准投資兩檔私募股權基金，以不超過1,000萬美元投資TA XV-B, L.P.私募基金，以及不超過2,00...

新台幣貶3.3分 收30.728元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收30.728元，貶3.3分，成交金額10.55億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦