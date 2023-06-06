景氣影響 上市櫃公司雙雙縮手大陸及海外投資金額衰退

金管會公布上市櫃公司赴大陸投資及匯回金額最新統計，儘管今年首季匯回投資收益156億，為六年來最高點，但今年第一季的投資金額卻較去年底衰退190億，也是近五年來首見衰退，市場解讀，應和對今年大陸經濟表現有疑慮，因此上市櫃公司不但拿到股利趕快匯回，而且還縮減投資金額。

證期局副局長高晶萍說明，投資金額的縮減和處分及清算、減資都有關係；而在此同時，上市櫃公司赴全體海外地區投資的投資金額，今年首季也呈現近五年來首見由正轉負，同樣也和上述原因有關。其中，上市公司以電腦週邊產業及網路通訊產業減少最多，上櫃則以半導體、光電產業的減少為主，可見得廠商看壞包括大陸在內的整體海外市場景氣，因此今年首季縮減海外投資規模以避浪頭。

若以整體海外投資金額來看，今年首季上市櫃公司的海外投資金額減少38億，為近六年來首見衰退，前一次衰退是106年第一季衰退259億，上述的數字均為和前一年度的年底相較。

證期局分析，今年首季的大陸投資收益合計上市櫃公司共有723億元，整體雖然較111年第1季減少215億元，但卻仍為史上獲利第三高水準，至於上市及上櫃公司本期投資利益分別較去年同期減少174億元及41億元，主因塑膠工業、其他電子業及電子零組件業，受市場需求下滑、庫存調節及原物料價格上漲影響所致。