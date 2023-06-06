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yoxi尊榮多元全新登場 配有Lexus專屬香氛、體驗質感再上一層

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
yoxi尊榮多元嚴選Lexus全系列車款與TOYOTA高階車款。業者提供
yoxi尊榮多元嚴選Lexus全系列車款與TOYOTA高階車款。業者提供

yoxi乘車派遣平台自6月起在雙北地區推出「尊榮多元」計程車服務。乘客有機會搭乘到包含和泰（2207）集團代理的豪華品牌Lexus全系列車款以及ALPHARD、bZ4X、CROWN、GRANVIA、SIENNA等TOYOTA高階車款。全部車輛皆為5年内新車、由5星好評司機駕駛，確保乘坐的舒適與安全。並且費率相對親民合理，免除出現驚人費率的疑慮。

和泰汽車集團表示， 為了讓體驗質感再上一層，yoxi「尊榮多元」車款配有Lexus專屬香氛，以檸檬、柑橘為基調，尾調結合溫暖的薰衣草以及具有淨化功能的檸檬百里香，打造優雅芬芳、舒適淨化的乘車氛圍。此外還提供充電服務，讓抵達目的地後，身體和行動裝置都獲得滿滿的能量。

另外， 為鼓勵體驗，yoxi「尊榮多元」推出雙重回饋，即日起至2023年6月30日 前輸入折扣碼「香香的車」即可兌換尊榮多元專屬 8 折優惠券 5 張 (折抵上限 $30)。此外，2023年7月31日 前，搭乘尊榮多元即享「Lexus 專屬擴香禮盒」抽獎資格，搭越多趟中獎機會越大。

搭乘yoxi還有眾多回饋，新戶註冊禮：新戶註冊可以獲得800元的搭車金。其次，優惠天天領，yoxi App內的優惠券專區，天天都可一鍵領取乘車優惠，最高可折抵200元。「搭車神卡」最高回饋12%，使用中國信託和泰聯名卡支付yoxi車資，在每次折扣後，可再享有實際支付車資最高12%和泰Points的回饋。以車資220元計算，如果使用20元優惠券，再搭配和泰聯名卡支付，最高可回饋24點，折算後等於該趟行程最低只要176元，最高省下44元。

在2023年6月30日前搭yoxi使用和泰聯名卡付款還有機會抽中SONY PS5，和泰Points回饋和泰聯名卡支付yoxi車資，每趟皆能獲得點數，1點等於1元。每趟車資皆能使用和泰Points，最高折抵50點；OPEN POINT回饋，在yoxi App內綁定7-ELEVEN經營的OPEN POINT帳號，周一使用yoxi App叫車，當日成功搭乘且付款，享單趟實際支付車資3%的OPEN POINT回饋，1點OPEN POINT等同1元現金、還可跨通路消費折抵使用。

yoxi「尊榮多元」 尊榮多元體驗券「香香的車」需使用yoxi App派遣叫車搭配信用卡支付方可使用； 優惠券僅限尊榮多元叫車服務方可使用； 單次最多使用一張優惠券，不得與其他優惠券併用；本優惠限於 2023年6月30日前使用完畢，逾期無效。預計抽出「Lexus 專屬擴香禮盒」共三組。

yoxi「尊榮多元」車款配有Lexus專屬香氛及充電服務。業者提供
yoxi「尊榮多元」車款配有Lexus專屬香氛及充電服務。業者提供

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