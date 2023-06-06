永豐金證券2023 ESG 雙主軸：淨零、生物多樣性

地球只有一個，如何讓地球永續？永豐金證券今年以淨零碳排、生物多樣性為雙主軸，多元管道落實ESG永續行動，上半年完成舉辦基層主管森林永續課程、輕鬆漫步行千人戶外健走、擴大響應關燈一小時活動，帶領員工在日常生活中落實節能減碳、認識生物多樣性與自然環境的永續課題，期許集合更多人的力量發揮影響力減碳護地球。

永豐金證券表示，內化ESG永續DNA首重對淨零永續的認知，今年將永續課題導入基層主管培訓，新增系列ESG課程，包括靜態的永續報告書架構與編製重點探討，永續發展目標(SDGs)實作體驗，更以保育陸域生態課程，帶領基層主管爬上樹梢，體驗保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化的重要性。

這場別開生面的永續課程以台灣原生樹林重返鄉間為意象出發，學習瞭解森林生態鏈，及萬物相生相長的自然生態運行，在課程中一起種下台灣杉、水黃皮、青楓、相思樹、肖楠、流蘇等樹種幼苗，從拌土、挖土、鬆土、樹苗汲水及覆土等步驟實作，為樹苗建置良好的生長環境。並邀請知名攀樹師指導學員，攀登至樹冠層俯瞰樹林樣態、聆聽鳥語，體驗人與大樹自然環境的緊密共鳴，期許在活動中能以更高的永續視野，學會對生態環境懷抱感恩與尊重。

另外、永豐金證券連續三年響應關燈一小時活動，邀請員工、客戶及社會大眾一同串連，今年擴大呼應，47個營業據點自3月24日至30日連續七天晚間8點30分關閉各式招牌燈及電子看板一小時，總計永豐金證券總公司及分公司，節省用電度數約555.45度(7小時)，減少碳排放量約296.05公斤。

永豐金（2890）證券在2022年疫情期間推出防疫健康齊步走活動，獲同仁熱烈迴響，今年再次舉辦輕鬆漫步行，號召員工與家人朋友一起走出戶外，落實日常生活節能減碳與環境保護，北中南共計舉辦四場，6月在台北淡水迎來第四梯次，總計今年健行全台逾千人報名參與。

永豐金證券表示，ESG為國際間關注與政府監理之重要議題，涵蓋環境保護、社會責任和公司治理三個層面，將持續把ESG融入日常營運與生活中，達成「永續發展」目標，落實「取之於社會，用之於社會」的善循環，以行動實踐淨零綠生活、發揮金融影響力、共創永續美好未來。