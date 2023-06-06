支持生技產業 吳東亮獲北醫大名譽博士

臺北醫學大學昨天於一一一學年度畢業典禮上，頒授名譽醫學博士學位給台新金控董事長吳東亮。北醫校長林建煌宣讀表彰辭肯定吳東亮多年來對於醫學界的參與及付出，為北醫人的表率及社會良好的榜樣。

吳東亮表示，能在北醫畢業典禮及萬芳校區啟動的輝煌時刻獲頒殊榮，是同享北醫的成就。他指出，父親吳火獅擔任七屆北醫董事、且在北醫財務困難時毅然代理董事長籌備醫院的建設，傾囊以赴支持北醫，他記取父親悲天憫人義無反顧的教誨，個人與企業繼續支持生技醫療、並擴及更生人保護、被害人保護等領域，一路關懷社會弱勢，追隨父親的菩薩心。

北醫的頒授學位儀式上，前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平到場觀禮，吳東亮親友家人及台新董事也到場祝賀。

林建煌表示，吳東亮近年率領台新金控，積極推動企業ＥＳＧ永續發展，並致力於推動社會公益、帶頭提升台灣生技業發展，吳東亮的卓越表現均有目共睹，北醫特頒授名譽醫學博士學位，表揚其風範足以為全體師生學習典範。

吳東亮致詞時感謝北醫的肯定，獲頒名譽醫學博士的榮耀就像承續父親對於醫療事業的參與，具有莫大的意義。吳東亮也首度吐露心聲細數父親對他的影響，他說當初北醫建設醫院要融資非常困難，父親以財產擔保奔波籌款非常辛苦，跟他說今後有能力要開銀行，來替醫院融資，埋下他創辦台新銀行的種子。