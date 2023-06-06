聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持生技產業 吳東亮獲北醫大名譽博士

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台新金控董事長吳東亮（右二）昨獲頒北醫大名譽醫學博士學位，與北醫董事長陳瑞杰（左）、北醫校長林建煌（左二）、台新金董事長夫人彭雪芬（右）合影。圖／台新金提供
台新金控董事長吳東亮（右二）昨獲頒北醫大名譽醫學博士學位，與北醫董事長陳瑞杰（左）、北醫校長林建煌（左二）、台新金董事長夫人彭雪芬（右）合影。圖／台新金提供

北醫學大學昨天於一一一學年度畢業典禮上，頒授名譽醫學博士學位給台新金控董事長吳東亮。北醫校長林建煌宣讀表彰辭肯定吳東亮多年來對於醫學界的參與及付出，為北醫人的表率及社會良好的榜樣。

吳東亮表示，能在北醫畢業典禮及萬芳校區啟動的輝煌時刻獲頒殊榮，是同享北醫的成就。他指出，父親吳火獅擔任七屆北醫董事、且在北醫財務困難時毅然代理董事長籌備醫院的建設，傾囊以赴支持北醫，他記取父親悲天憫人義無反顧的教誨，個人與企業繼續支持生技醫療、並擴及更生人保護、被害人保護等領域，一路關懷社會弱勢，追隨父親的菩薩心。

北醫的頒授學位儀式上，前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平到場觀禮，吳東亮親友家人及台新董事也到場祝賀。

林建煌表示，吳東亮近年率領台新金控，積極推動企業ＥＳＧ永續發展，並致力於推動社會公益、帶頭提升台灣生技業發展，吳東亮的卓越表現均有目共睹，北醫特頒授名譽醫學博士學位，表揚其風範足以為全體師生學習典範。

吳東亮致詞時感謝北醫的肯定，獲頒名譽醫學博士的榮耀就像承續父親對於醫療事業的參與，具有莫大的意義。吳東亮也首度吐露心聲細數父親對他的影響，他說當初北醫建設醫院要融資非常困難，父親以財產擔保奔波籌款非常辛苦，跟他說今後有能力要開銀行，來替醫院融資，埋下他創辦台新銀行的種子。

北醫 醫學 畢業典禮

延伸閱讀

不談新光金改選 吳東亮獲頒博士與夫人彭雪芬燦笑露面

新光金外資投票揭曉前夕 兩大美系外資支持公司派

新光金改選戰前夕 吳東進、吳東亮兄弟將共進晚宴

吳東亮獲北醫頒發名譽博士 吳東進現身祝賀

相關新聞

吳東進現身祝賀…新光金改選在即 兄弟互釋善意

新光金控周五股東會全面改選董事，新光金控創辦人吳東進與台新金控董事長吳東亮兄弟，昨天藉由吳東亮獲頒臺北醫學大學名譽醫學博...

支持生技產業 吳東亮獲北醫大名譽博士

臺北醫學大學昨天於一一一學年度畢業典禮上，頒授名譽醫學博士學位給台新金控董事長吳東亮。北醫校長林建煌宣讀表彰辭肯定吳東亮...

不談新光金改選 吳東亮獲頒博士與夫人彭雪芬燦笑露面

新光金控（2888）改選戰即將於9日股東會揭盅，台新金控（2887）董事長吳東亮5日出席台北醫學大學畢業典禮，接受校方頒...

新光金外資投票揭曉前夕 兩大美系外資支持公司派

新光金控改選的外資票動向為何，明天就能揭曉。知情人士透露，挪威政府主權基金票投公司派的消息公告在挪威銀行的官方網站之後，...

外資持有台幣資產飆一年新高 外匯局長說是這兩原因

熱錢大舉匯入，加上台股上漲帶動市值飆高，中央銀行今（5）日公布，5月外匯存底為5,628.68億美元，單月增加17.52...

單身姑姑奮鬥記／銀行竟有單身歧視，新婚閨密拿到更好貸款條件？專家傳授2招破解

單身姑姑Amy相中一間在台北市中正區總價1,600萬元的預售屋，她跟銀行洽談房貸時，銀行卻很堅持只能提供30年房貸，而同時間買房的新婚閨密Lulu，卻可選擇20年貸款。年薪80萬元的Amy掐指一算，多背10年房貸，利息負擔竟比LuLu多了160萬元，這讓她大嘆，銀行是在懲罰單身嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦