吳東進現身祝賀…新光金改選在即 兄弟互釋善意

新光金控周五股東會全面改選董事，新光金控創辦人吳東進與台新金控董事長吳東亮兄弟，昨天藉由吳東亮獲頒臺北醫學大學名譽醫學博士典禮，難得同台相互隔空送暖。吳東進先在場外公開表示對吳東亮受頒博士同感光榮，吳東亮上台致詞也特別表彰新光醫院有今日規模是因大哥的努力。不過，兩人昨天互動並未涉及新光金改選、兩家金控合併等議題。

新光金控改選大戰，以吳東進為核心的公司派，與包括吳東亮在內、大股東洪士琪為首的改革派，雙方爭奪經營權，上周五委託書徵求截止改革派大勝，吳東進延續之前溫情喊話的基調，希望雙方可以坐下來談。吳東亮昨出席北醫大畢業典禮接受頒贈名譽醫學博士學位，吳東進到場祝賀，成為新光金戰火延燒迄今，第一次在公開場合的「兄弟會」，進、亮兩人除了分別在場外、台上隔空溫暖交流，相互稱許、流露兄弟情，典禮後一起大合照留念外，北醫安排的晚宴，兩人也與有「國師」之稱的吳統雄一同出席。

不過，據了解，由於是公開場合，因此雙方針對新光金改選、董事會與經營團隊等議題，進行交流機率甚低。

吳東進昨天下午二時許、典禮開始前，於禮堂外簡短宣讀他對吳東亮的祝賀。吳東進表示，父親吳火獅是美國聖若望大學博士，弟弟吳東昇是哈佛法學博士，他自己廿五年前是陽明大學醫學博士，如今吳東亮也拿到北醫名譽醫學博士，是吳家第四個博士，也是吳家全家光榮。吳東進也恭喜昨天北醫畢業同學，歡迎日後有機會到新光醫院服務。

吳東亮在典禮上致詞時，除了緬懷父親、新光集團創辦人吳火獅當年支持北醫、設立醫院的付出與理念，並特別點出新光醫院設立迄今有如此規模，都是因為大哥的努力。兄弟倆場外、台上相互送暖、流露兄弟情。接近吳東進人士表示，兄弟互釋善意，相信對於新光金改選後的各項事務處理，可以和諧進行。